У двух госбанков Беларуси отозвали рейтинги: что будет с деньгами вкладчиков? 2 24.08.2021, 13:59

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Экономист рассказал о возможных потерях.

Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка. Myfin.by вместе с независимым экономистом Александром Мухой постарался разобраться, что значит решение международной организации и чем оно грозит белорусским вкладчикам.

Что произошло?

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings накануне отозвало рейтинги двух белорусских государственных банков – Беларусбанка и Белинвестбанка, объяснив решение ранее введенными Евросоюзом секторальными санкциями.

«Fitch отозвало рейтинги и больше не будет предоставлять их или аналитическое покрытие для этих банков. Fitch пересмотрит свое решение в случае отмены санкций», – говорится в пресс-релизе агентства.

Беларусбанк (действует с 1995 года) является крупнейшим белорусским банком, на его долю приходится более 40% активов всей банковской системы Беларуси. Госкомитету по имуществу принадлежат 98,76% акций банка, прочим акционерам – 1,24%.

Белинвестбанк (действует с 2001 года) является третьим по величине госбанком, занимая 6-е место по величине активов с долей на рынке 5,5%. Государству и госкомпаниям принадлежат 99,18% его акций.

В мае Fitch Ratings подтверждало рейтинги обоих банков на уровне «В» с «негативным» прогнозом.

– Как стоит относиться к решению международного рейтингового агентства?

– Оно является скорее технической процедурой. Потому что первопричиной отзыва рейтингов стало введение санкций в отношении белорусских властей и отдельных резидентов Евросоюзом, США, Великобританией, Швейцарией и другими странами.

Это негативный сигнал, но в текущей ситуации рынок внешних заимствований в ЕС и указанных странах для правительства и белорусских банков с государственным капиталом был и так закрыт.

Тот же Беларусбанк летом прошлого года озвучивал план размещения дебютного выпуска еврооблигаций. Но уже осенью де-факто этот рынок был для него и других госбанков закрыт. Посему рейтинги сейчас не имеют в некотором роде практического смысла. И их наличие было формальным – что в них толку, если привлечь внешнее заимствование ты не можешь?

– А что делать вкладчикам Беларусбанка и Белинвестбанка, да и других госбанков, рейтинги которых могут быть аннулированы?

– У нас не первый год существуют «безотзывные вклады». Чтобы иметь более высокую доходность, белорусы зачастую открывают именно их, и на длительный срок – валютные на 2 года, чтобы еще и не платить налог. Тем, у кого именно такие, ничего не остается, как ждать завершения срока вклада.

Тем же, у кого отзывные вклады, следует принимать решение, исходя из всей имеющейся информации, соблюдая баланс собственной склонность к риску и желания получить дополнительный доход.

Диверсифицируйте свой портфель – как в разрезе валют, так и в разрезе инструментов.

Кроме того, я за «взрослый» подход к действиям в финансовой сфере. За осознание рисков и готовность принимать на себя ответственность за те или иные решения. В случае материализации негативного сценария развития политической и экономической ситуации в стране каждый должен будет принять на себя ответственность за возможные потери, которые последуют за его решениями.

Сегодня вкладчикам, в том числе Беларусбанка и Белинвестбанка, следует внимательно и аккуратно подходить к решениям.

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