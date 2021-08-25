Израильские врачи рассказали, как увеличить защиту от COVID-19 в десять раз 25.08.2021, 7:43

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Озвучены данные Министерства здравоохранения страны.

Данные Министерства здравоохранения показывают, что израильтяне, получившие третью дозу вакцины, в 10 раз более защищены от COVID, чем те, кто получил только первые две прививки, начиная с 12 дня после ревакцинации, сообщает общественная телекомпания «Кан».

Об этом пишет Times Of Israel.

Официальные лица считают, что Израиль сможет снизить количество случаев заболевания коронавирусом до низкого уровня, наблюдавшегося до появления варианта Delta, если 5 миллионов израильтян сделают третью прививку.

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