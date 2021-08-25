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В Беларуси заметно упали реальные пенсии

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  • 25.08.2021, 17:49
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В Беларуси заметно упали реальные пенсии

Установлен антирекорд.

В Беларуси продолжают снижаться реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен. Они падают на протяжении семи месяцев подряд. При этом в июле реальные пенсии установили антирекорд как минимум за последние два года, они снизились на 3,6% к аналогичному месяцу прошлого года. Это во многом связано с разогнавшейся годовой инфляцией, которая существенно превышает прогнозные показатели, а также тем, что в нынешнем году власти еще ни разу не повышали трудовые пенсии (повышение запланировано с 1 сентября), сообщает zerkalo.io.

В июле реальные пенсии упали на 0,1% к июню, сообщает официальный Белстат. Этот показатель снижается с начала этого года. При этом в июле реальные пенсии упали на 3,6% к аналогичному периоду 2020-го.

Средний назначенный размер пенсий составляет 483,4 рубля (в июне был же такой показатель). На конец июля в Беларуси проживало 2 миллиона 454,5 тысячи пенсионеров.

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