Экономист: Банковская система Беларуси поставлена на грань выживания 3 26.08.2021, 7:34

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Что будет с деньгами граждан?

Международное финансовое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка из-за санкций, которые были введены в отношении этих банков.

Сайт Charter97.org обсудил с экономистом Львом Марголиным ситуацию с государственными банками.

– Эксперты заявляют, что это серьезно затруднит получение российских и китайских кредитов. Согласны ли вы с этим мнением? К каким последствиям приведет такое решение Fitch Rating?

– Прежде всего надо сказать, что это практически поставит крест на получении кредитов из других стран. Конечно, это значительно усложнит получение китайских и российских кредитов, однако полностью их не исключит, потому что они в значительной степени носят политический характер.

Если речь идет о межбанковских кредитах, то, конечно, и российские, и китайские банки точно так же руководствуются рейтинговыми агентствами. Другое дело, что, по-моему, это единственное агентство, которое отозвало рейтинг. Пока еще можно пользоваться данными других агентств, но я думаю, что в ближайшее время произойдет и их демарш. Это может случиться не потому что они не хотят, а потому что им сложно выставлять рейтинги, когда в экономические процессы вмешиваются неэкономические силы. В данном случае – санкции.

Как оценить платежеспособность банка, который находится под санкциями? Поскольку агентство Fitch дорожит своей репутацией, оно просто старается не связываться с такими случаями, когда есть не все данные, чтобы можно было на все 100% оценить.

– Как к такому решению относится вкладчикам этих двух банков, а также другим госбанкам, которые могут попасть в похожую ситуацию? Важно ли сегодня вкладчикам забирать свои депозиты из госбанков из-за возможности их потерять?

– Понимаете, здесь решение должен принимать каждый вкладчик сам. Дело в том, что тут больше зависит не от рейтингов, а от действий Нацбанка и коммерческих банков, где находятся вклады.

Это вопрос доверия, насколько вкладчики доверяют Нацбанку Беларуси, насколько они уверены, что он сможет выдержать давление правительства и других органов власти, которые давят, чтобы денежная масса была увеличена. Более того, насколько они верят в свои банки, в то, что они будут вести разумную политику. Очень много переменных и обстоятельств, которые нужно учитывать, и каждый вкладчик должен сделать выбор для себя.

От себя могу только сказать: Беларусь сейчас в целом не та страна, где можно быть уверенным в судьбе своих вкладов.

– Страны демократического мира продолжают вводить экономические санкции против Беларуси. Эксперты отмечают, что Нацбанк в будущем может быть включен в санкционный список. К каким последствиям это может привести?

– Нацбанк – это ведь не коммерческий банк. Он особых операций на внешнем рынке не ведет, а также не связан напрямую с какими-то корреспондентскими связями с другими банками. Поэтому я не думаю, что для Нацбанка будет важно, введены против него санкции или нет.

Гораздо важнее, будут ли введены санкции в целом в отношении белорусской банковской системы: такие, как отключение от SWIFT, а также какое количество коммерческих банков будет подвержено этим санкциям.

Нацбанк отвечает за устойчивость банковской системы Беларуси, и каждый банк, который выпадает из этой системы увеличивает нагрузку на Нацбанк, поскольку ему приходится поддерживать всех, кто находится в критическом состоянии. Поэтому посредственно санкции вряд ли повлияют на Нацбанк. Если честно, я сомневаюсь, что кто-то будет вводить санкции конкретно против Нацбанка.

– За апрель–июнь срочные банковские вклады белорусов сократились на 1 миллиард 633,93 миллиона рублей. Насколько это серьезная угроза для экономики и власти?

– Это достаточно серьезная угроза. Здесь важнее не количество, на которое сократились вклады за 3 месяца, а сама тенденция. Если эта тенденция продолжится, то через 2-3 квартала банковская система будет поставлена на грань выживания. Поэтому важно следить за ней, если она будет продолжаться, то это серьезное предупреждение.

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