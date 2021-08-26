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Обнаружен новый ближайший сосед Солнца, и это не Меркурий

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  • 26.08.2021, 7:53
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Обнаружен новый ближайший сосед Солнца, и это не Меркурий

Ученые использовали для открытия мощный телескоп из Чили.

Астрономы воспользовались достаточно мощным телескопом, который находится в Чили, чтобы зафиксировать с его помощью астероид. Изучаемый объект с невероятной скоростью вращается вокруг Солнца и находится к нему намного ближе, чем Меркурий.

Об этом сообщает Forbes (перевод — planetanovosti.com).

Астероид получил название 2021 PH27. Он полностью облетает Солнце всего за 113 дней. Объект обладает сильно наклоненной орбитой эллиптической формы, которая пресекает орбиты не только Меркурия, но еще и Венеры. Диаметр астероида достигает примерно одного километра. Находится он на расстоянии 20 млн километров от Солнца, а на его поверхности температура достигает отметки в 500 градусов.

На данный момент астероид спрятался за Солнцем и заметить еще можно будет уже только в 2022 году. Астрономы планируют провести дополнительное наблюдение за объектом, чтобы установить его максимально точную орбиту, а также придумать наконец-то официальное название. 2021 PH27 по словам экспертов играет очень важную роль, ведь с его помощью можно будет понять, какие объекты опасны для нашей планеты и какие могут однажды врезаться в Землю.

Скотт С. Шепард отметил, что нужно изучать астероиды разных типов. Не стоит оставлять без внимания любые объекты, которые находятся в непосредственной близости от нашей планеты. На сегодняшний день ученые не могут рассказать о том, откуда именно появился 2021 PH27, но большинство склоняется к тому, что объект прилетел из Главного пояса астероидов. При этом его орбита сформировалась под влиянием гравитации внутренних планет Солнечной системы.

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