закрыть
26 августа 2021, четверг, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские банкоматы наполняются бракованными купюрами

  • 26.08.2021, 8:38
  • 16,466
Белорусские банкоматы наполняются бракованными купюрами

Как на это отреагировал Нацбанк?

Белорусские банки в последнее время все больше и больше вводят в эксплуатацию банкоматов с автоматическим приемом валют. Казалось бы, все хорошо, машина принимает валюту, делает это быстрее чем кассир и не требует отпуска и повышения заработной платы, пишет «Инфобанк».

Но возник один нюанс, дело в том, что эти банкоматы, принимают такие купюры, которые по мнению банков не должны быть приняты:

"... По мере расширения функционала и роста количества устройств самообслуживания банки все чаще сталкиваются с проблемой приема купюроприемниками подлинных банкнот в иностранной валюте, которые, по мнению банков, должны быть отбракованы устройством самообслуживания по признаку несоответствия размерных характеристик.

В свою очередь, производитель купюроприемников готов провести расследование и представить заключение только после изучения оригиналов поврежденных купюр (например, банкнот с потерянными частями). При этом законодательством Республики Беларусь не предусмотрено осуществление такой операции, как передача поставщику оборудования поврежденных банкнот в иностранной валюте с обменом на годные для последующего их изучения..."

Банки как очень законопослушные организации обратились в НБ РБ с вопросом - как быть в этой ситуации?

Нацбанк ответил: "...Валютное законодательство не регулирует вопросы взаимодействия банков и поставщиков оборудования при возникновении ситуации, изложенной в обращении.

При этом необходимо отметить, что порядок проведения банками валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке регламентирован Инструкцией о порядке проведения валютно-обменных операций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 мая 2021 г. № 141 (далее – Инструкция).

Пунктом 23 Инструкции определены требования к терминалам автоматического обмена валюты. Так, терминал автоматического обмена валюты должен обеспечивать контроль машиночитаемых признаков подлинности банкнот (ультрафиолетовая защита, инфракрасная защита, магнитная защита и контроль визуального образа банкнот, их размерные характеристики и оптическая плотность бумаги).

При этом Инструкция не устанавливает порядок передачи поставщику оборудования поврежденных банкнот в иностранной валюте с обменом на годные для последующего их изучения.

Вместе с тем, согласно статье 22 Банковского кодекса Республики Беларусь взаимоотношения банков и небанковских кредитно-финансовых организаций с клиентами строятся на основе банковского законодательства и заключенных договоров. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации самостоятельно определяют условия заключения сделок, не противоречащих законодательству Республики Беларусь.

В соответствии с требованиями Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г. № 211, перечень признаков платежности банкнот в иностранной валюте устанавливается банком самостоятельно в соответствии с требованиями иностранных банков или банков-посредников, с которыми заключены соответствующие договоры.

С учетом вышеизложенного полагаем, банки вправе самостоятельно принимать решение о взаимодействии с поставщиком оборудования (производителем купюроприемника) в рамках действующего законодательства Республики Беларусь..."

Подпись под ответом поставил заместитель председателя правления НБ РБ Д.Н. Лапко.

Если перевести ответ Нацбанка на обычный язык, то для банков получится следующее - Вы имеете право заключать различные договора, так же вы сами устанавливаете признаки платежеспособности иностранных банкнот, вот сами и разбирайтесь с поставщиками оборудования которое принимает плохие банкноты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев