Белорусские банкоматы наполняются бракованными купюрами 26.08.2021, 8:38

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Как на это отреагировал Нацбанк?

Белорусские банки в последнее время все больше и больше вводят в эксплуатацию банкоматов с автоматическим приемом валют. Казалось бы, все хорошо, машина принимает валюту, делает это быстрее чем кассир и не требует отпуска и повышения заработной платы, пишет «Инфобанк».

Но возник один нюанс, дело в том, что эти банкоматы, принимают такие купюры, которые по мнению банков не должны быть приняты:

"... По мере расширения функционала и роста количества устройств самообслуживания банки все чаще сталкиваются с проблемой приема купюроприемниками подлинных банкнот в иностранной валюте, которые, по мнению банков, должны быть отбракованы устройством самообслуживания по признаку несоответствия размерных характеристик.

В свою очередь, производитель купюроприемников готов провести расследование и представить заключение только после изучения оригиналов поврежденных купюр (например, банкнот с потерянными частями). При этом законодательством Республики Беларусь не предусмотрено осуществление такой операции, как передача поставщику оборудования поврежденных банкнот в иностранной валюте с обменом на годные для последующего их изучения..."

Банки как очень законопослушные организации обратились в НБ РБ с вопросом - как быть в этой ситуации?

Нацбанк ответил: "...Валютное законодательство не регулирует вопросы взаимодействия банков и поставщиков оборудования при возникновении ситуации, изложенной в обращении.

При этом необходимо отметить, что порядок проведения банками валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке регламентирован Инструкцией о порядке проведения валютно-обменных операций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 мая 2021 г. № 141 (далее – Инструкция).

Пунктом 23 Инструкции определены требования к терминалам автоматического обмена валюты. Так, терминал автоматического обмена валюты должен обеспечивать контроль машиночитаемых признаков подлинности банкнот (ультрафиолетовая защита, инфракрасная защита, магнитная защита и контроль визуального образа банкнот, их размерные характеристики и оптическая плотность бумаги).

При этом Инструкция не устанавливает порядок передачи поставщику оборудования поврежденных банкнот в иностранной валюте с обменом на годные для последующего их изучения.

Вместе с тем, согласно статье 22 Банковского кодекса Республики Беларусь взаимоотношения банков и небанковских кредитно-финансовых организаций с клиентами строятся на основе банковского законодательства и заключенных договоров. Банки и небанковские кредитно-финансовые организации самостоятельно определяют условия заключения сделок, не противоречащих законодательству Республики Беларусь.

В соответствии с требованиями Инструкции по организации кассовой работы в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г. № 211, перечень признаков платежности банкнот в иностранной валюте устанавливается банком самостоятельно в соответствии с требованиями иностранных банков или банков-посредников, с которыми заключены соответствующие договоры.

С учетом вышеизложенного полагаем, банки вправе самостоятельно принимать решение о взаимодействии с поставщиком оборудования (производителем купюроприемника) в рамках действующего законодательства Республики Беларусь..."

Подпись под ответом поставил заместитель председателя правления НБ РБ Д.Н. Лапко.

Если перевести ответ Нацбанка на обычный язык, то для банков получится следующее - Вы имеете право заключать различные договора, так же вы сами устанавливаете признаки платежеспособности иностранных банкнот, вот сами и разбирайтесь с поставщиками оборудования которое принимает плохие банкноты.

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