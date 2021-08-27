Школа для Лукашенко 9 Ирина Халип

27.08.2021, 8:23

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Ирина Халип

Дети ждут перемен.

Если бы я была диктатором, я бы тоже требовала, чтобы в школе была «только одна политика – государственная». Именно так сформулировал Лукашенко. Понятно, что он боится не только рабочих, врачей, айтишников, военных, но и школьников. И, естественно, хочет, чтобы в Беларуси работали тихие дисциплинированные школы, где не задают неудобных вопросов, не имеют собственного мнения, не спорят со старшими, зато ходят строем, поют гимн, подписываются на газету «Юный спасатель» и посещают кружок «Юный омоновец». Еще раз повторюсь: на его месте я хотела бы, наверное, того же. Только, в отличие от Лукашенко, я знаю, как этого добиться.

Он совершает год за годом одну и ту же ошибку во всех своих попытках привести школьное образование к величине абсолютного нуля. Все уроки патриотизма и православия, все военруки, пришедшие в школы в качестве замполитов, все общешкольные просмотры пропагандистских роликов, экскурсии в ОМОН и принудительное вступление в БРСМ приведут к противоположному результату. Чем больше давление на школьников, тем сильнее сопротивление. Раньше они не писали мелом на асфальте «Жыве Беларусь!». Теперь пишут. Это и есть тот самый противоположный результат. Дети всегда инстинктивно сопротивляются косности, лицемерию и запретам. Дети смеются над пропагандой. Вернее, даже так: ржут, гогочут, ухохатываются. Так что военруков, которые 1 сентября придут в белорусские школы в качестве завучей по военно-патриотическому воспитанию, мне даже жаль: про них начнут рассказывать анекдоты, как про физруков с трудовиками. И даже безупречно надетый за три секунды противогаз от злого школьного юмора не спасет. Как не спасут отставного диктатора его портреты, в приказном порядке разместившиеся в школьных кабинетах. Школа – это один из самых громких провалов государственной политики.

Ладно, так и быть, подскажу Лукашенко, как победить в этом забеге. Есть только один действительно эффективный и абсолютно беспроигрышный вариант. В системе школьного образования есть лишнее звено, которое не позволяет выиграть. Если его удалить из цепочки, убрать из системы, исключить из структуры – школа станет именно такой, как хочет Лукашенко. Это звено – дети. Нужно просто удалить из школы детей. И тогда в опустевших зданиях все будет, как в сказке про стабильное синеокое государство. Никто не будет пририсовывать рога государственным портретам, писать мелом «Жыве Беларусь!», обмениваться с друзьями значками с «Пагоняй», учить «Магутны божа» вместо государственного гимна. Несомненно, дети – это лишний элемент белорусской школы. Без них будет лучше.

И совершенно зря Лукашенко думает, будто всему виной телеграм-каналы, интернет и зарубежные университеты. В СССР не было ни того, ни другого, ни третьего. Даже домашние телефоны были не у всех. Тем не менее школьники на переменах обменивались не цитатами из газеты «Правда», а антисоветскими частушками и политическими анекдотами, за которые всей семьей можно было уехать на Колыму. Мое поколение советских школьников похоронило трех генсеков подряд, и все мы знали, что Брежнев в глубоком маразме, Андропов в коме, а Черненко и вовсе – «после тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, приступил к своим обязанностям». И ведь не слушали советские школьники «Голос Америки», тем не менее все знали и понимали. Без всяких телеграм-каналов, без интернета, без доступа к любой информации. Потому что детям во все времена присущи критическое мышление, нежелание слепо верить всему, что говорят взрослые, и даже нигилизм. Заслужить авторитет у них можно. Навязать его – никогда. Давление порождает не только сопротивление, но и презрение, - это вам расскажет любой школьник.

Так что единственный шанс построить идеальную для Лукашенко школу – это убрать оттуда детей. Потому что на уроках можно сколько угодно травить их пропагандой и враньем. Но после уроков все равно начинаются перемены – с их вольным общением, свободой слова и смехом над глупым немощным государством.

Дети всегда ждут перемен.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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