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Теракт в Кабуле: кому это выгодно в первую очередь

  • 27.08.2021, 9:18
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Теракт в Кабуле: кому это выгодно в первую очередь

В истории со взрывами слишком много совпадений.

Диверсия как правило преследует конкретную цель по нанесению ущерба. Теракт – это всегда акция устрашения. Задача теракта – с помощью страха принуждать к определенным действиям, пишет блогер Алексей Копытько на своей странице в социальной сети Facebook.

Запишем в столбик, как это все выглядит со стороны.

Талибану необходимо международное признание для решения социально-экономических вопросов в стране, где очень специфическая «экономика» и масса людей умеет только воевать.

Признать Талибан, который состоит из группировок разной степени кровожадности – тот еще вызов для цивилизованных стран.

Признать Талибан или начать фактическое сотрудничество (просто давать им деньги и кормить) гораздо проще, когда есть контраст в виде чего-то более страшного, например — ИГИЛ.

Не секрет, что РФ с 2015 года искала подходы к Талибану и непублично с ним взаимодействовала, наращивая интенсивность. Если поискать в сети публикации за 2016-2017 г. – там подробнейшим образом расписана механика этих контактов.

Россия – единственная из крупных игроков, кто выпячивает контакты с Талибаном. Китай сотрудничает тихо, Иран в тяжелой ситуации, американцы – понятно.

России выгодно, чтобы Запад официально признал Талибан. Это уменьшает издержки. А также создает шанс оказаться в позиции модератора.

Накануне проводится демонстративная миссия по эвакуации людей. Никто не летает – Россия летает (Дмитрий Кулеба отметил, что россияне летали на базу в Баграм, которую контролируют талибы, а не в Кабул, где аэропорт охраняет уходящая коалиция). В тот же день в Афганистане высаживается пул медиаГРУшников (отметились в Нагорном Карабахе, у нас на Донбассе, в Беларуси и везде, где Россия устраивала качели с кровью). Они начали подтягиваться чуть раньше, но вчера образовался почти полный комплект. Это – четкий маркер, что кровь польется рекой.

Теракт в Кабуле. Страдают американцы. Страдает и так пошатнувшийся рейтинг Байдена. Талибан осуждает теракт в зоне, которую «контролируют американцы» — «это не мы, нас там нет». Российские СМИ говорят, что американцы и британцы знали, что будет теракт. Акцент, что они уже ничего не могут.

Ответственность берет ИГИЛ. Появляется искомый контраст для Талибана. Появляется месседж, что в Кабуле что-то может только Россия.

Я не знаю, что там в реальности с тем терактом. Подчеркиваю: сейчас уже часто не важно, что произошло на самом деле. Важно, кто сможет выстроить и донести свою картинку.

Информационная картина выстраивается так, чтобы вздрогнула одна из главных целевых аудиторий – страны Центральной Азии. Особенно – Таджикистан. Но не только. В эти самые минуты, когда мировые СМИ пишут о теракте в Кабуле, взлетели на воздух арсеналы военной части в районе города Тараз (Казахстан, неподалеку от границы с Киргизией). Уже 60 раненых.

Формируется фон и уже покатились месседжи: 1) только Россия может вместе с Талибаном обуздать ИГИЛ; 2) только Россия может договориться с группировками талибов и удержать их в рамках, чтобы они не лезли в страны ЦА.

Казахам, узбекам, туркменам, киргизам и таджикам намекают, что пора присягнуть Москве, иначе станет небезопасно. На этом фоне Кремль может попытаться обнулить очаги и сети влияния, которые пыталась развернуть в регионе Турция. Посягнуть на Китай они не смогут, но вытеснить всех остальных – цель, достойная усилий. Заодно – поставить под сомнение маршруты транспортировки энергоносителей через Каспийское море/Южный Кавказ/Турцию.

Поэтому теракт в Кабуле – это, среди прочего, акция устрашения элит Центральной Азии. С очень понятным выгодоприобретателем. И оооочень болезненный сигнал на США (его уже поднимают медиаГРУшники).

Может все это — совпадение. Но как-то много всего совпало.

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