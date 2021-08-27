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Афганская рулетка: Россия делает ставку на талибов, но может проиграть

  • 27.08.2021, 9:56
Афганская рулетка: Россия делает ставку на талибов, но может проиграть

Эксперты рассказали о главных ловушках для РФ.

Высказывания российских официальных лиц по ситуации в Афганистане в последние десять дней явно означают, что Москва хочет играть роль посредника между группировкой «Талибан» (все еще официально признаваемой в России террористической) и различными игроками как внутри Афганистана, так и за его пределами.

В частности, последний очаг сопротивления в провинции Панджшер с существующей там реальной военной силой под командованием Ахмада Масуда, (сына Ахмад Шаха Масуда, одного из основных полевых командиров антиталибского фронта в конце 1990-х – начале 2000-х годов) талибы пробуют умиротворить при участии России, рассказал Русской службе «Голоса Америки» в среду эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов:

«Последние новости состоят в том, что талибы получили некий ответ от Масуда-младшего, руководителя панджшерского сопротивления афганских таджиков, на предложение «Талибана» урегулировать конфликт дипломатическим путем – и стало это известно через российское посольство в Кабуле» – рассказал Аркадий Дубнов.

По его словам, Масуд ответил через россиян, что просит их же, представителей России, быть посредниками в переговорах с Талибаном. «Насколько эффективным будет посредничество России – это отдельный вопрос, но понятно, что Талибан пытается перевести проблему сопротивления панджшерских таджиков из военной плоскости в дипломатическую при помощи России» – говорит политолог.

Россия подтверждает свое посредничество между талибами и Масудом

Позже факт посредничества подтвердил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. На YouTube-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева посол заявил, что «если бы талибы хотели решить силой панджшерскую проблему, я думаю, им хватило бы одного дня, Панджшер очень маленький, но они этого не хотят, если им верить, верить тому сигналу, который они передавали через меня».

Дмитрий Жирнов также сообщил, что талибы «открыты» к участию России в экономике Афганистана, «включая освоение недр».

Российский посол в Афганистане – не первый, кто открыто говорит о сотрудничестве России с Талибаном. В течение последних дней вполне лестные оценки талибам давал главный российский уполномоченный по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он, в частности, заявлял, что талибы ему «давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», и что он не видит прямой угрозы союзникам Москвы в Центральной Азии: «Нет ни одного факта, говорящего об обратном».

Зачем Талибану нужна Россия? Отвечает Аркадий Дубнов:

«Тактика Талибана, в общем, логична для политической силы, которая хочет зафиксировать свою победу, избежать сильного вооруженного сопротивления оппонентов. Они проявили себя искусными партерами Москвы, продолжая играть с ней в «кошки-мышки». Они дают Москве ощутить себя полезным медиатором в данный момент, и они, в общем, могли бы без этого и обойтись, но они таким образом покупают Москву, платя ей возможностью поднять престиж, а себе приобретая дипломатическую «крышу» от одной из великих держав».

Талибы, по мнению Аркадия Дубнова, «будут использовать эту крышу для влияния на внешний мир, в первую очередь, на Совбез ООН, когда там дойдет дело до обсуждения серьезных проблем, связанных с Афганистаном».

«Это, в целом, соответствует тому крену, который совершила Москва в последние годы в отношении поддержки «Талибана» и откровенного игнорирования власти Ашрафа Гани» – добавляет Аркадий Дубнов.

Дипломаты хвалят – военные беспокоятся

Явную дружественность российских дипломатов в отношении Талибана, очевидно, не разделяет министр обороны России Сергей Шойгу. 24 августа он высказал глубокую обеспокоенность тем, что в руки “договороспособной”, по словам Замира Кабулова, группировки попало много современного оружия:

«Первая реальная угроза в том, что талибам досталось огромное количество оружия. Это сотни стволов, это сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты. Одних только систем ПЗРК больше сотни» – заявил министр.

Второй реальной угрозой Шойгу назвал наркотрафик: «93% мирового героина – это афганский героин. Это, конечно, представляет для нас угрозу».

Об озабоченности Кремля и российских военных заявил во время дискуссии, проведенной вашингтонской исследовательской организацией Jamestown Foundation, военный обозреватель «Новой Газеты» Павел Фельгенгауэр. По его словам, захват Кабула талибами, смена власти в Афганистане и вызванное этим изменение ситуации в Центральной Азии вызвали опасения в Москве.

Павел Фельгенгауэр считает, что в Кремле всерьез опасаются нестабильности на ее периферии:

«Несмотря на то, что бывшие советские республики в этом регионе являются светскими автократическими режимами, при этом сильно коррумпированными, существует вероятность возникновения напряженности внутри этих стран. И есть вероятность эффективности мятежей, спровоцированных пропагандой законов шариата, которые объясняют населению: «Вы бедны и угнетаемы из-за того, что вами правят прозападные светские режимы, но если будут введены законы шариата, то все будет хорошо, просто отлично».

Такие события в Центральной Азии станут катастрофой не только для России, но и для Ирана и Китая, считает Павел Фельгенгауэр.

То, что руководители стран Центральной Азии согласны скорее с Павлом Фельгенгауэром, чем с Замиром Кабуловым, подтвердил своим заявлением в среду президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Факты ясно показывают, что талибы отказываются от своих предыдущих обещаний сформировать временное правительство при широком участии других политических сил в стране и готовятся к созданию исламского эмирата» – заявил таджикский лидер в разговоре с министром иностранных дел Пакистана Махдумом Шахом Махмудом Куреши.

Рахмон, правящий своей страной последние 27 лет, назвал развитие ситуации в Афганистане основной угрозой региональной безопасности.

По мнению политолога Пола Гобла (Paul Goble), также участвовавшего в обсуждении, организованном Jamestown Foundation, ситуация в Афганистане может негативно отразиться не только на странах Центральной Азии, но и на Северном Кавказе.

«В Москве понимают, что разные экстремистские группы будут становиться более активными, поскольку они вдохновлены победой Талибана, а также потому, что некоторые из тех, кто отправился воевать в Афганистан, скорее всего, вернутся домой. Возможности Москвы предотвратить это крайне ограничены, как мы видели это на примере тех, кто воевал в Сирии и Ираке. – считает политолог. – Еще одна проблема – это озабоченность потоками беженцев. Очевидно, что если Россия не хочет, чтобы эти потоки направлялись в Центральную Азию и проходили через ее территорию, то ей необходимо установить визовый режим с этими странами».

Наркотрафик – проблема с многими составляющими

Пол Гобл также высказывает опасение, что отсутствие реальной экономической базы у Талибана вынудит движение заняться производством наркотиков.

«С большой степенью вероятности можно утверждать, что Талибан начнет поставлять героин как в южном направлении, так и в северном. Россия является одной из транзитных стран для поставок наркотиков в Европу. Так что в ближайшие несколько месяцев будет рост поставок героина из Афганистана, и правительствам стран в регионе придется иметь с этим дело», – полагает Пол Гобл.

Политолог добавляет, что поставка наркотиков из Афганистана в Европу через Россию – это проблема с многими составляющими, задевающая много стран:

«Во-первых, это почти наверняка приведет к увеличению количества употребляемых наркотиков, а также количества людей, принимающих наркотики по пути их следования. Речь идет не о России, Европе или США, а о странах Центральной Азии. В самой Российской Федерации это создаст серьезный кризис общественного здравоохранения, который, вероятно, еще больше усугубится после пандемии и оптимизации здравоохранения Путиным, в результате чего медицинское обслуживание в этой стране серьезно ухудшилось. Во-вторых, торговля наркотиками практически всегда означает рост уровня коррупции среди местных чиновников. В-третьих, контроль «Талибаном» наркоторговли приведет к тому, что вырученные деньги будут тратиться на поддержку близких к движению групп и поддержку альтернативных политических активистов».

Китай – еще один большой игрок в Афганистане

По словам Фредерика Старра из Института внешней политики США (Fredrick Starr, American Foreign Policy Institute), Россия столкнулась с интересами Китая, который обошел ее в Афганистане.

«Больше всего Россию беспокоит то, что Китай действует против нее в Афганистане. Пекин уже объявил, что строит железную дорогу от Пешавара до Кабула. Это не только для удобства передвижения послов, которые хотят путешествовать между Пакистаном и Кабулом. Протянув ветку от Кабула на юго-восток, Китай получает доступ к залежам меди. Пекин заявил, что построит железную дорогу, которая даст доступ к этим месторождениям, которыми он уже владеет. Это дает Пекину полный доступ ко всей деловой и торговой жизни западного Афганистана», – считает эксперт.

Аркадий Дубнов в интервью «Голосу Америки» тоже упоминает Китай, но подчеркивает, что функции Москвы и Пекина в регионе разные:

«Наряду с Россией, там действует и Китай, но у них разные роли: Россия пытается играть там в «доброго полицейского», а Китай – в «доброго купца». Москва успокаивает Центральную Азию своими военными приготовлениями и обещаниями военной помощи, а Китай, найдя контакт с Талибаном через Пакистан, может экономически войти в Афганистан с инвестициями для разработки перспективных месторождений».

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