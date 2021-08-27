Как врач из Минска построил себе дом из дров 8 27.08.2021, 10:35

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Построить полноценный дом бюджетнее этого будет очень непросто.

Если не считать обустройства, потратиться его хозяину пришлось только на дрова и всякие мелочи, которые он просто покупал с зарплаты — все остальные материалы достались ему бесплатно, пишет «Онлайнер». Хотя в первую очередь решиться на такой эксперимент врача заставил азарт и желание сделать что-то необычное.

Про судьбу

Дом находится в деревне Суходолы, это примерно в двадцати минутах езды от Минска. Его построил минский врач-эндоскопист, кандидат медицинских наук Афанасий Шишков, который около пяти лет назад решил перебраться за город.

Изначально Афанасий Саввич планировал возвести обычный бревенчатый дом. Он обратился к продавцу, отдал ему около 3 тысяч евро и навсегда потерял подрядчика из виду — тот оказался мошенником. Пришлось разрабатывать план Б.

— Я остался с носом, но решил, что дом все равно построю. Начал рассматривать разные варианты, включая различные примеры соломенного домостроения. Все они имеют недостатки, которые меня смущали. Поэтому в конечном итоге пришел к тому, что мне идеально подходит давно забытая технология — глиночурка.

Большой дом мне был не нужен: дети уже взрослые, обеспеченные и живут далеко, а нам с женой много не надо. Я это давно понял, еще когда работал эндоскопистом в Италии.

Там у меня был пациент, который жил в трехэтажном доме. Как-то я спросил, что у него находится на последнем этаже, на что он ответил: «Не знаю, я двадцать лет там не был». Тогда я убедился, что нужно делать необходимый минимум, — рассказывает Афанасий Шишков.

По его словам, на такой эксперимент он в первую очередь согласился не из-за дешевизны, а из любопытства и азарта.

— Выпендриваться мне неинтересно, а вот что-то необычное сделать — да. Это классная развлекуха — во всяком случае до определенного момента. Пандемия, никуда не уедешь — не сидеть же просто так. Вот я и коротаю время.

Про технологию

Когда строительство этого дома только начиналось, древесина еще и не думала дорожать. Дефицита не было, дров было в достатке, опилки, которые используются в растворе, на пилорамах отдавали бесплатно — нужно было только увезти. Афанасий Саввич рассказывает о несложной технологии строительства и показывает результат.

— Для начала нужно подобрать глину. По технологии ее нужно смешивать с песком, но у нас и так глина с примесью песка, поэтому я сразу смешивал. В интернете есть пропорции, но я все проверял, потому что довольно быстро убедился, что практически все описания взяты из головы — почти никто на деле такие дома не строил.

Я делал растворы в разных пропорциях, лепил комочки, давал им застыть, а потом сбрасывал с высоты своего роста. Для прочности добавлял немного цемента. И в итоге нашел идеальное соотношение — одна часть опилок к двум частям глины.

Технология очень простая, но сил отнимает много. Бетономешалкой такой раствор не замешаешь, поэтому все приходится делать вручную. Сперва оставляешь все это намокать, потом замешиваешь обычной тяпкой, потом надеваешь сапоги и начинаешь месить ногами. Посыпаешь цементом, снова месишь, а после оставляешь, чтобы чуть «созрело». И только после этого начинаешь руками вбивать все это в стену. Физуха — это, конечно, полезно, но в какой-то момент очень надоедает.

В таком режиме Афанасий Саввич трудился все лето — потратил на это отпуск и много вечеров. Фундамент выбрал свайный, крышей, полом и даже окнами занимался сам.

Про дом

Сколько денег ушло на строительство, мужчина не считал: говорит, в этом нет смысла. Но все необходимые материалы он покупал с зарплаты — закончить работы удалось без накоплений, долгов и кредитов.

Поленья уложены хаотично — никаких узоров, как это делают многие строители таких домов, он не создавал. В нижней части использовались дрова из дуба и ясеня, наверх пошла порода полегче — сосна.

Сверху дрова покрыты якорным лаком, а глина защищена обычной шпатлевкой. Дом стоит уже больше четырех лет, и пока серьезных проблем с ним не возникало — разве что пришлось подровнять одно из окон, поскольку глина немного деформировалась.

Толщина стен этой постройки — 40 сантиметров. Это нижний порог по нормативам, но, по словам хозяина, этого хватает, чтобы пережить зиму.

— У нас стоит газовый котел. Честно говоря, понятия не имею, сколько за газ платим — этим жена занимается. Она только говорила, что уходит примерно столько же, сколько у соседа в обычном доме, правда, у него площадь побольше — у нас всего 60 «квадратов» здесь. Днем постройка накапливает тепло, а ночью — отдает. Это большой плюс глиночурки.

Внутри жилье выглядит совершенно обычно: обои на стенах, санузел, жилые комнаты. Разве что на одной стене хозяева оставили кусочек без отделки — для наглядности.

Про пирамиду

В прошлом году на участке Афанасия Саввича появилась еще одна крайне необычная постройка — пирамида высотой в несколько метров из поликарбоната. Ее создатель говорит, что при возведении соблюдал пропорции золотого сечения. Это еще один эксперимент, но другого толка.

— Есть мнение, что нахождение в таких постройках благоприятно влияет на здоровье за счет биополя.

На Кубе, например, это признано на официальном уровне. В других странах — практикуется в клиниках как экспериментальное лечение. Я решил проверить на себе, — говорит собеседник.

— Сейчас она проходит природные испытания. Если будет нормально стоять, засыплю внутри все золотистым песком, поставлю африканские стулья или кресла-качалки, чтобы там можно отдыхать, чаек пить. Как минимум на психоэмоциональный фон это должно благоприятно влиять. А еще все грани здесь разных цветов, это сделано специально: будем практиковать цветолечение, — объясняет свою позицию врач.

Про круглый сарай

В этом сезоне хозяин тоже решил не сидеть без дела и начал работу над новой постройкой. На этот раз он занялся созданием круглого сарая.

— Пока это сарай, но я над назначением думаю в последнюю очередь — такое сооружение может быть и рестораном, и гостиницей, и сараем, и беседкой. Для меня это не так важно, мне просто было интересно сделать круглый дом. Я хотел и жилой сделать круглым, но жена и мой друг Василий, который мне помогал, воспротивились — у них прямоугольное мышление, — улыбается мужчина. — Проекта никакого нет, все продумывается на ходу. Не хочу себя ограничивать.

— Глину я беру прямо из-под дома, потом все это разровняю. Крыша здесь самонесущая, ирландская: балки выкладываются веером, а когда круг смыкается, первая сталкивается и садится. Но для надежности я гвоздями все же их закрепил. Потом уложу гидроизоляцию и насыплю земли — будет травка расти.

— Да, я рисковал с этими постройками. Но мне терять уже нечего — мне 68 лет! Я решил, сделаю — и фиг с ним. Поставлю последнюю запятую, — улыбается хозяин необычных построек.

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