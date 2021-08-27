Лукашенко вынудили отказаться от «арбузного батальона» 7 27.08.2021, 11:25

7,772

Олицетворение одиночества диктатора.

В резиденции Лукашенко убирали урожай бахчевых. 24 августа на поле появился диктатор. «Работал» он в необычной для себя кампании – с собакой и людьми примерно его возраста (сотрудниками Дипсервиса).

Из «старой гвардии» рядом с ним были замечены только пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и врач Светлана Коношенко.

Между тем, в предыдущие годы Лукашенко на подобных мероприятиях сопровождала куда более известная и яркая кампания людей, пишет «Салідарнасць».

Прежде всего, нельзя не обратить внимание, что на этот раз рядом с Лукашенко не было его «арбузного батальона» – красивых молодых девушек из службы делового протокола.

Много лет правитель раздражал белорусское общество появлением в кампании незамужних девиц, годящихся ему во внучки.

Кому и что таким образом хотел донести Лукашенко? Ответа на эти вопросы нет и, возможно, не может быть. Но, думая о своем удовольствии, правитель не замечал, как в том числе из-за такого поведения падает его рейтинг.

Вероятно, теперь, после событий 2020 года, Лукашенко вынужден отказаться от своего «арбузного батальона», осознавая его может не выдержать оставшаяся невысокая популярность.

Второе отличие от предыдущих лет: рядом с правителем не было ни бизнесменов, ни чиновников (только мужчины спортивного телосложения – вероятно, охранники). В последнее время Лукашенко явно не доволен позицией бизнесам и многих соратников, которые, по его мнению, не слишком активно защищают его власть.

Олицетворение одиночества правителя – шпиц по кличке Умка, с которым Лукашенко появляется вместо шумных кампаний.

Третье отличие – на этот раз не было на уборке урожая младшего сына правителя Николая.

Его, кстати, уже давно не видели. В прошлом году тот забрал документы из лицея БГУ (его преподаватели выступили против насилия со стороны силовиков), и до сих пор неизвестно, где учится Николай.

По слухам – в Москве. Известно, что внучка Лукашенко Анастасия, которая также в прошлом году забрала документы из Лицея БГУ, этим летом поступила в Московский государственный университет.

Правитель Беларуси в прошлом заявлял, что его дети на Западе учиться не будут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».