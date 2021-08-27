Белорусским водителям рассказали, как сэкономить на бензине 2 27.08.2021, 12:49

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Топливо в стране все время дорожает на 1 копейку.

С начала года топливо в Беларуси подорожало на 1 копейку уже 25 раз. Разбираемся, почему это происходит и что будет с ценами дальше, пишет abw.by.

Чтобы понять принцип ценообразования, нужно проследить цепочку технологического процесса. Существует несколько источников поступления нефтепродуктов. Первый из них – импорт. В данном случае конечная цена продукта во многом зависит от запроса поставщика. Правда, наша страна по такому формату не работает уже несколько лет (ранее мы закупалась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже).

Сейчас в Беларуси сделан акцент на развитие собственного рынка нефтепереработки. Мы покупаем нефть в России (у нас пока один поставщик), перерабатываем и получаем нефтепродукты.

Затем формируется ценовая корзина. Она зависит от ряда факторов: баланса спроса и предложения, цен мирового рынка, издержек, инвестиционной политики и некоторых других. При этом основу цены нефтепродукта составляет его себестоимость, которая отражает текущие издержки предприятия по производству и реализации продукции.

На внутреннем рынке нашей страны ценообразование топлива регулирует государство. В формуле общей цены НДС определяется белорусскими законами, а торговые надбавки для опта и розницы ограничены концерном "Белнефтехим" в диапазоне 7-10%. Они, в свою очередь, могут не меняться длительное время, из-за чего продажа топлива не приносит желаемой прибыли, доходы на АЗС формируются сопутствующим сервисом.

Это говорит о том, что топливо растет в цене не из-за того, что на АЗС захотели получить больше прибыли, а потому, что повышается себестоимость продукта на нефтеперерабатывающем заводе. При этом основной причиной остаются расходы на приобретение сырья, потому что на нефть приходится до 90% затрат при производстве нефтепродуктов.

Почему цена растет по 1 копейке?

Как объяснили в концерне "Белнефтехим", политика их ценообразования направлена на то, чтобы удержать приемлемую для экономики и населения стоимость топлива. В качестве метода регулирования рынка выбрано установление предельных максимальных цен.

"Да, стоимость топлива в Беларуси не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть. Но вместе с тем и не увеличивается таким же темпом в периоды роста котировок. Кстати, такого нет ни на одном из рынков мира. Если говорить о ценах в сопредельных европейских странах, то они изменяются с большей амплитудой, чем в Республике Беларусь. И даже когда топливо дешевеет, как это произошло в период пикового падения цен на нефть во II квартале 2020 года, цифры на европейских АЗС все равно остаются значительно выше цен на белорусском рынке", – отметила заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Светлана Гурина.

Как уменьшить расход топлива?

Какой бы цели и стратегии ни придерживалось государство, каждое подорожание топлива в первую очередь бьет по кошельку водителей. Если хотите сэкономить, обратите внимание на рекомендации специалиста СТО Валерия Нестерова:

Заправляйте машину под завязку. При полном баке испарение топлива уменьшается.

Используйте топливо соответствующего октанового числа.

Своевременно меняйте топливный, воздушный и масляный фильтры.

Пользуйтесь смазочными жидкостями (маслами) в двигатель и трансмиссию, которые обеспечивают более низкий коэффициент трения по сравнению с аналогами. В частности, отдавайте предпочтение" полусинтетике" перед минеральным маслом или "синтетике" перед "полусинтетикой". Также старайтесь применять масла с присадками, снижающими коэффициент трения.

Ездите спокойно! Со светофора разгоняйтесь плавно и используйте торможение двигателем при движении на уклонах. Если у вас автомобиль с бензиновым двигателем, для вас будет экономичнее осуществлять затяжной спуск с включенной 5-й или 4-й передачей (в этом положении отключается подача топлива). А для дизелей экономично использовать режим нейтралки, если только это не дизели CDI и CRDI.

Рационально используйте обороты двигателя. Помните, что самый экономичный режим – это 5-я передача по ровной дороге в пределах 70-90 км/ч в зависимости от типа двигателя.

При этом, если вам нужно преодолеть затяжной подъем, экономнее это сделать на повышенной 3-й передаче, чем делать ставку на мощность авто и ехать на 4-й или 5-й, тем самым "убивая" двигатель в режиме масляного голодания.

Следите за воздухом в шинах. Расход топлива снижается, если шины слегка перекачаны. Например, при норме 2 атмосферы хорошо их держать в пределах 2.2.

Старайтесь пользоваться качественными свечами зажигания и проводить их проверку и чистку. Свечи зажигания также влияют на расход топлива.

Следите за техническим состоянием двигателя. Показатель компрессии в цилиндрах двигателя напрямую влияет на расход топлива. Проверять компрессию желательно 1 раз в 50.000 км.

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