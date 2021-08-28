Зачем Шейман сбрил усы? 19 Артем Черников

28.08.2021, 8:04

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Прикорытники засуетились.

25 августа, на тараканий прием абсолютно неожиданно явился ушедший в отставку Шейман. Обсуждали итоги поездки подельника в Латинскую Америку.

Кроме интересного факта, почему бывший управляющий делами ищет убежище для семейства узурпатора, мы наблюдаем отсутствие усов у генерал-полковника. Изменение внешности из-за паранойи, или же перфоманс против тараканов?

Паника охватывает всех прикорытников режима. Руководители белорусских предприятий уже давно не ожидают ничего хорошего. О недостатках оборотных средств заявили Нацбанку почти 55% руководителей. Всем понятно, что при режиме ситуация на производстве будет только ухудшаться. Может, пора и вам поддержать забастовку и просто остаться дома. Вам ведь не светит ни Зимбабве, ни уж точно Латинская Америка.

Санкции уже нанесли мощный удар по луканомике. Но то, на что способны белорусские рабочие, даже вы представить не можете. Проще быть вместе с рабочими, чем потом искать, куда бежать. Даже с вашими зарплатами сложно будет сделать пластическую операцию. Да и усы не каждый носит, чтобы их просто сбрить.

Вы просите нас затянуть пояса, но невозможно затянуть то, что затягивалось 27 лет. Вывод напрашивается сам по себе: забастовка неминуема.

Как бы кто ни оттягивал, что бы ни говорил, стачка состоится в любом случае, и ее эффект будет решающим в белорусской революции.

Белорусы уже добились успеха мирового уровня. Акции солидарности с нашей страной проходят по всему миру. Цивилизованные страны ввели против режима секторальные санкции.

Но точку в нашем деле должны поставить мы сами. Решить нашу судьбу внутри страны. Мы, как граждане страны, должны лишить корма семью узурпатора и его подельников.

Забастовка + санкции — это решение всех проблем. Над узурпатором уже давно висит дамоклов меч. Его уход неизбежен. Когда? Зависит только от нас.

Стачке быть!

Артем Черников, специально для «Баста!»

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