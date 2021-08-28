На арбузном фронте без перемен 3 Владимир Халип

28.08.2021, 8:27

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Обитателю Дроздов привиделось вдруг что-то нелепое и отчасти кошмарное.

Ученые совершили потрясающее открытие. Оказывается, и высочайшему руководству, будто простым смертным, снятся сны. Иногда вещие. Но чаще программные. Они вызывают потом вполне конкретные решения, особенно в сфере безопасности и внешней политики. Но чаще всего сны эти вздорные и даже нелепые, как у заурядных обывателей. Однако влияние их на повседневную жизнь страны непредсказуемо.

Вот недавно, на исходе этого августа, там привиделось вдруг что-то нелепое и отчасти кошмарное. Будто перед самым рассветом прилетел неизвестно откуда и нагло уселся на подоконник старый кремлевский ворон Евлампий. Уставился на одинокого обитателя запретного пространства красно-зеленым глазом и каркнул во все горло: «Newermor!»

Что означало это картавое карканье, так и осталось бы зловещей загадкой. Не вызывать же по такому странному случаю переводчика. Вскоре нашлись осведомленные люди из ближнего окружения, темный сон осмыслили и растолковали детально. Оказалось, никакой интеграционной символики и даже простого подвоха тут не было и в помине. А внезапный визит вещей птицы предвещал всего лишь неслыханный урожай бахчевых. Устремились тогда всей бригадой, с тракторами и грузовиками, на личное подворье. И точно – сорок пять тонн арбузов и дынь с хвостиком созрело там, будто в одно мгновение. На радость бедным и престарелым обывателям социального до мозга костей государства.

Однако далеко не у всех чиновничьих снов и видений бывает такой мажорный финал. Что-то загадочное и неизъяснимое почти в то же время вызвало тревогу и вполне понятный переполох по всей стране. И на подступах к сентябрю решено было всерьез встряхнуть педагогов. Никакой чрезвычайщины. Просто власть усомнилась вдруг, а готовит ли нынешняя школа подлинных патриотов?

И выяснилось, что ответ на такой простой, но до крайности актуальный вопрос далеко не так однозначен, как это озабоченному руководству казалось в некогда безмятежные времена. А потому, как это всегда бывало в такие решающие моменты, созвали грандиозное совещание учителей и смотрящих за ними всех рангов. Назвали все это размашисто и громоподобно – Республиканский педагогический совет. А чего скромничать, если собрано около тысячи человек и от обилия начальства всех рангов в глазах рябит.

Трудный, но откровенный был разговор. Понятное дело, почти все пришлось взвалить на себя. Представить педагогическим и руководящим массам вертикальное видение текущих событий: «Много было испытаний. Это и пандемия, которая создала стрессовые условия и заставила на ходу перестраивать учебный процесс. Это и политические события, которые затронули работников системы образования не меньше, чем силовиков и государственных служащих».

Ничего себе пассаж! Это в какой же точке здешнего пространства пересекаются пути педагогов и силовиков? А нельзя ли немного подробнее – где и когда? Конечно, нельзя. Сверхзадача совсем иная. И речь устремляется уверенно к главной цели. «Время ставит беспрецедентный по своей серьезности вызов».

Какой еще вызов? Время вообще нигде ничего ни для кого не ставит. Оно идет себе, как ему и положено. И предъявлять какие-то претензии тут совершенно бессмысленно. Это политические неудачники обычно приписывают свои провалы и промахи неблагоприятному времени. Не нравится время – так сделай его иным. Удачным. Благоприятным. Или хотя бы приемлемым. Для этого же в течение стольких лет предоставлены были неслыханные возможности. Но куда там!

Претензии к школе слишком велики. И вопрос поставлен ребром. «Все эти разговоры, что мы упустили молодежь, - министр настаивает, что это сплошная демагогия. Я так не думаю». Вот в чем суть – проморгали поколение. Мало в этом потерянном поколении восторженных «девочек в платьице в горошек». Вождь и молодежь – это же первое условие существования нормальной диктатуры. А тут целое поколение проскользнуло мимо стальных рядов БРСМ и юных пионеров. Кто же еще, если не школа виновата?

А потому задача сформулирована четко и без всяких там уверток: «Используйте любые методы, но наведите порядок в школе». Все просто и понятно. Режиму позарез нужны патриоты. А патриот, как было уже неоднократно втолковано чиновникам всех рангов, это тот, кто лично предан, прост и ни о чем не рассуждает.

Никаких открытий, ничего экстраординарного. В недавней истории бывало и такое. Пустые амбиции. Безнадежные затеи. Когда дело швах и крах неизбежен, тот, кто считает себя вождем и вершителем судеб, начинает остро нуждаться в проявлениях личной преданности. И такие сторонники, преданные безоглядно, иногда находятся. Но подводит все то же время, на которое терпящий бедствие в большой обиде. Почему-то с невероятной быстротой подходит предсказуемый финал. И куда-то бесследно исчезает все привычное, включая «преданных без лести».

Так стоит ли суетиться, если в то же смутное время где-то рядом протекает совсем другая жизнь. И там, на каком-то личном фермерском подворье пасутся козы, овцы, резвится бойкий шпиц. И дозревают крутобокие арбузы и ленивые дыни. И не имеет никакого значения, кто конкретно вырастил все это – дядьки и тетки в рабочей спецодежде, эффектным полукругом обступившие дары щедрого поля на недавнем фото, девушки в лосинах, застенчиво удаленные из кадра, или тот одинокий овощевод с арбузом в руках, который уныло бродит по участку. Соответствующая пресс-служба объяснила четко и этот странный казус. «Он не просто выращивает те или иные культуры, а экспериментирует – лично проверяет наработки белорусских ученых». Просто этот чудо-агроном отрешенно блуждает по полям страны, потерявшей главные ориентиры в земледелии. Зачем перегружать ненужными заботами того, кто умеет так старательно сажать, выращивать и убирать небывалый урожай и снова сажать.

Только за минувший день появились еще четыре политзека. Какие все-таки нелепые, дикие новости, и как они портят имидж государства. Даже в те минуты, когда все телеканалы взахлеб рапортуют о невероятной щедрости озабоченного фермера – первая партия арбузов доставлена больным детям. Они так надеялись, так ждали. Добрый фермер не потеряет это поколение.

А может быть, в нашей стране просто не там, не тех и не то сажают?

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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