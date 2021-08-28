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«Газпром» прекратил продажи газа в ЕС

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  • 28.08.2021, 9:03
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«Газпром» прекратил продажи газа в ЕС

Это произошло после решения суда по Nord Stream 2.

«Газпром» снова решил поиграть на вентилях труб, качающих газ в Европу после того, как его крупнейший за десятилетие проект - «Северный поток-2» - повис на волоске.

Как сообщает Bloomberg (перевод — finanz.ru), российская газовая монополия прекратила продажи газа в ЕС на 2022 год после того, как в суд Германии отклонил ее апелляцию на решение национального Федерального сетевого агентства.

Газовый регулятор ФРГ отказался выводить «Северный поток-2» из-под норм третьего энергопакета ЕС, запрещающего одной компании быть и поставщиком газа, и владельцем газопровода.

Для «Газпрома» это означает, что многострадальные трубы, уложенные вопреки санкциям на дне Балтийского моря, рискуют остаться полупустыми, а выручка от проекта, стоившего 10 млрд евро, будет вдвое ниже возможной.

Суд Дюссельдорфа, где рассматривалась апелляция, вынес решение 25 августа. И в тот же день «Газпром» приостановил продажи газа на своей электронной платформе (ЭТП) с поставкой в следующем году.

Последний контракт на 2022 год был продан 23 августа. Теперь же российский газ доступен только с прокачкой на зиму 2022-23 гг и весь 2023 год.

Изменения торговой политике "Газпрома" произошли спустя час после решения суда, отмечает Bloomberg. Рынок отреагировал новым скачком цен на газ, начавших было снижаться после визита в Москву канцлера Ангелы Меркель.

С 510 долларов за тысячу кубометров в понедельник фьючерсы на газ с поставкой в сентябре на бирже ICE взлетели до 560 долларов в четверг, а в пятницу практически повторили рекорды начала августа - 584,25 доллара на конец торгов (+4,1%).

С начала года газ в ЕС подорожал на 193%, в том числе на 30% с конца июля, когда «Газпром» втрое сократил прокачку в Германию по газопроводу «Ямал-Европа».

Поставки возобновились практически в прежнем режиме (60 млн кубометров в сутки) после прощального визита Меркель в Россию, что на короткое время сбило температуру на газовом рынке до уровней ниже 500 долларов за тысячу кубов.

По итогам переговоров с Владимиром Путиным Меркель призвала освободить оппозиционера Алексея Навального, а также предупредила о санкциях, если Россия начнет использовать газ как оружие.

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