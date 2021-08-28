Reuters: Талибы заняли позиции в аэропорту Кабула 28.08.2021, 9:12

4,988

Боевики ждут ухода американских военных, которые эвакуируют людей.

Талибы заняли позиции в аэропорту Кабула. Они ждут ухода американских военных, которые эвакуируют людей.

Об этом пишет Reuters.

По информации агентства, два высокопоставленных представителя Талибана заявили, что аэропорт Кабула находится под их контролем.

«Как только американцы уйдут, они просто должны дать нам сигнал, и мы возьмем на себя управление … Это можно сделать уже в эти выходные», — отмечают талибы.

Вместе с тем, комментариев от официальных представителей Талибана пока не было.

Талибан в Афганистане: что происходит?

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, находившийся там 20 лет. Они захватили все крупные города и пограничные переходы и контролируют большую часть страны.

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул и объявили о всеобщей амнистии для чиновников бывшего правительства. Президент Афганистана Ашраф Гани на фоне наступления талибов ушел в отставку и покинул страну.

На фоне захвата власти талибами началась массовая эвакуация дипломатов. В Кабуле остались только три посольства иностранных государств. 16 августа сотни людей начали штурмовать пассажирские самолеты в международном аэропорту Кабула. Все коммерческие рейсы приостановлены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».