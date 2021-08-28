Стало известно, что за новшества ждут белорусских школьников с 1 сентября 12 28.08.2021, 9:29

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Военруки, факультатив по религии, турникеты — и это еще не все.

До 1 сентября осталось всего несколько дней. В предстоящем учебном году ребят ждут не только новые знания, но и немало различных нововведений. Во всех школах, например, появятся руководители по военно-патриотическому воспитанию, а в минских — на входе установят турникеты и дополнительные видеокамеры. И это еще не все.

Сайт zerkalo.io собрало все новинки 2021−2022 учебного года в один материал.

Военруки и патриотическое воспитание

С 1 сентября во всех школах страны появятся военруки, а точнее руководители по военно-патриотическому воспитанию.

Основными направлениями их деятельности станут:

патриотическое воспитание,

координация работы по организации допризывной подготовки,

контроль за требованиями по охране труда и правилами пожарной безопасности.

По словам Ирины Каржовой, начальника управления общего среднего образования Министерства образования, такие специалисты также смогут вести «Допризывную медицинскую подготовку», ОБЖ, проводить учебно-полевые сборы и факультативы военно-патриотической направленности. В эфире «Беларусь 1» первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко предположил, что военруки также «будут закладывать» ученикам знания по антитеррористическим ситуациям. Это на случай, если, предположим, школьник нападет на школьника или кто-то придет в учебное заведение с оружием.

Напомним, ранее министр образования Игорь Карпенко объявил, что для руководителей по военно-патриотическому воспитанию в стране создали около двух тысяч ставок. В вакансиях на сайте rabota.by, среди требований, которые часто указывают для таких специалистов, стоят педагогическое образование и опыт военной службы.

Факультатив «Духовность и патриотизм»

Следующее нововведение затронет ребят из 5−6 классов. Для них вводят факультатив «Основы духовно-нравственного воспитания и патриотизма». На этих занятиях, сообщалось ранее, будут говорить о дружбе и чести, сострадании и любви.

Специально для таких уроков Министерство образования и православная церковь создали учебник «Духовность и патриотизм». Над его написанием работал 21 автор — это опытные педагоги и психологи.

— Государство оказало доверие Белорусской православной церкви, предложив содействовать в формировании духовно-нравственных ценностей, — отметил во время Республиканского педсовета Федор Повный. — Подчеркиваю, что церковь не вмешивается в образовательный процесс, но предлагает учащимся посмотреть на историю страны через призму православия.

Турникеты и дополнительные камеры

В этом году, чтобы попасть на уроки, ученикам минских школ нужно будет пройти через турникеты: их установят на входе во все учебные заведения города. А в перспективе в дневное время здесь будут дежурить сотрудники Департамента охраны МВД.

Кроме того, в школах, где за безопасностью следят с помощью систем видеонаблюдения, появится по две дополнительные видеокамеры, информация с которых будет попадать в республиканскую базу данных МВД. Благодаря специальному ПО данные устройства способны, например, распознавать лица и даже считывать эмоции. Зачем это? На случай, чтобы, предположим, в здание не попал человек с признаками агрессии.

В некоторых школах в регионах также планируют установить турникеты.

— [Между Минобразования и МВД] достигнута договоренность, и сейчас прорабатывается вопрос об установлении систем охраны в учреждениях образования, а также введение физической охраны в школах с численностью более 700 учащихся. Это распространяется на всю республику, а не только на Минск, — отмечала ранее Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования.

Отметки и пропуски по уважительным причинам

С 1 сентября меняются также некоторые правила в аттестации школьников. Это прописано в постановлении Министерства образования от № 170.

В документе сказано, что для всех, кроме ребята из I-II классов, текущая аттестация на занятиях проводится с выставлением отметок. За четверть выставляют отметке при наличии не менее трех отметок за этот период. Исключение — предметы, которые стоят в расписании раз в неделю.

— По предметам, где предусмотрена текущая аттестация в письменной или практической форме, отметки за четверть выставляются при наличии не менее одной отметки, — сообщает телеграм-канал Министерства образования.

Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое текущих отметок с применением правил математического округления, а годовая — как среднее арифметическое четвертных. При этом, если в одной или нескольких четвертях учащийся не аттестован по уважительной причине, например, из-за болезни, и это подтверждено документально, то среднее арифметическое вычисляется только с учетом

тех четвертей, где у школьника были оценки.

— Если в одной или нескольких четвертях учащийся не аттестован без уважительной причины, то это приравнивается к нулю и годовая отметка высчитывается как среднее арифметическое с учетом оценок по итогам всех четвертей, — написано в постановлении.

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