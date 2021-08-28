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«Трещит все над тобой»: Лукашенко рассказал о своих ощущениях

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  • 28.08.2021, 9:48
  • 11,962
«Трещит все над тобой»: Лукашенко рассказал о своих ощущениях
Фото: ТАСС

Таракану сказали, что на него может «обвалиться свод».

Посещая Петриковский район, Лукашенко вспомнил, как однажды спустился в шахту на глубину нескольких сот метров.

«Мы спустились на глубину, как мне докладывали, 600 метров. Проехали. На импортном каком-то тракторе меня везли к этому комбайну. И у меня до сих пор впечатления остались: я помню, как трещала эта крыша надо мной. Это ж надо привыкнуть, чтобы каждый раз работать там и не бояться этого! Трещит это все над тобой», — приводит слова Таракана его пресс-служба.

Александр Лукашенко тогда спросил у одного из опытных шахтеров, может ли обвалиться свод. «Может», - таков был ответ.

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