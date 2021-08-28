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Ученые рассказали, что будет с 95% океанов Земли уже к концу этого столетия

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  • 28.08.2021, 10:20
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Ученые рассказали, что будет с 95% океанов Земли уже к концу этого столетия

Названы два сценария.

Изменение климата провоцирует беспрецедентное потепление и закисление океанов Земли, и к концу века это может привести к изменению 95% океанических поверхностей, говорится в новом исследовании. С таким суровым предупреждением выступила в четверг группа ученых во главе с Северо-Западным университетом США: они опасаются, что более теплые и кислые поверхностные воды сделают океаны планеты менее благоприятными для морской жизни, - передает Daily Mail.

Используя модели глобального океанического климата, команда рассмотрела два сценария: один с пиком выбросов парниковых газов к 2050 году, но медленным на протяжении остальной части столетия; другой - c пиком выбросов к 2100 году, при котором выбросы продолжают увеличиваться в течение следующих 80 лет, говорится в статье.

Первый сценарий показал, что 36% текущих условий океанических поверхностей исчезнут к 2100 году. Однако в экстремальном сценарии исчезает до 95% текущих условий океанической поверхности, отмечается в публикации.

"Темпы изменения содержания CO2 в атмосфере за последнее столетие на два-три порядка выше, чем большинство изменений, наблюдавшихся за последние 420 000-300 миллионов лет, что позволяет предположить, что эта проблема может быть беспрецедентной для многих существующих видов", - указали авторы в исследовании, опубликованном в Nature.

"Столь быстрые темпы изменения окружающей среды означают, что к концу XXI века большие части земного океана могут cтолкнуться с климатическими условиями, которых нет в настоящее время ("новый климат"), а некоторые климатические условия XX века могут исчезнуть", - подчеркивают ученые. Под климатом поверхности океана понимается температура поверхностной воды, кислотность и концентрация минерала арагонита, который представляет собой полиморф карбоната кальция под высоким давлением. Многие морские животные используют этот минерал для формирования костей и раковин (...)", - поясняет газета.

"Виды, которые узко адаптированы к исчезающему климату, должны будут адаптироваться к иным условиям", - сообщила AFP ведущий автор исследования Кэти Лоттерхос из Центра морских наук Северо-Восточного университета.

(...) Согласно рассмотренным моделям, "морская жизнь, которая живет ближе к поверхности, адаптируется к изменению климата, перемещаясь в другие океаны, чтобы избежать потепления вод, но исследование предполагает, что в будущем их возможности могут быть ограничены из-за почти равномерного потепления и закисления. "Уже сейчас многие морские виды изменили свои ареалы в ответ на более теплые воды, - сказала Лоттерхос. - Сообщества видов, обитающих в одном регионе, будут продолжать быстро меняться в течение ближайших десятилетий.

"По ее словам, правительствам необходимо следить за будущим изменением поведения морских поверхностных видов. В конечном итоге, мировым океанам необходимо, чтобы выбросы, вызывающие их нагревание и закисление, прекратились", - говорится в статье.

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