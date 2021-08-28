Карта по имени «талибы» может быть разыграна против России 28.08.2021, 11:17

1,764

Кремль снова рискует увязнуть в Центральной Азии.

Первый контакт Москвы с джихадизмом случился четыре десятилетия назад, в 1979 году, и речь при этом шла о двух соседних с СССР государствах, Афганистане и Иране, пишет испанское издание Público (перевод — inosmi.ru).

Напомним, что именно в 1979 году Кремль, заботясь об обеспечении мира на своих юго-восточных границах, отправил войска Советской Армии в Афганистан, чтобы поддержать правительство социалистической партии, находившейся у власти.

США, в свою очередь, поддерживали заброску на афганскую территорию толп боевиков-исламистов с идеологией, похожей на идеологию нынешней террористической организации Аль-Каида, чтобы свергнуть прокоммунистическую афганскую власть. В основном заброска проходила с территории Пакистана.

Второй страной, где процвел джихадизм, стал Иран, где светская монархическая диктатура династии Пехлеви оказалась свергнута народом, но деспота у власти сменил религиозный тоталитаризм.

В итоге на южных границах СССР появились внешние силы с новой для советских руководителей идеологией — глубоко антикоммунистическим исламизмом.

Советский Союз 10 лет воевал с этими джихадистами в Афганистане, пока не покинул афганскую землю в 1989 году.

С тех пор Москва является активным посредником в международных переговорах по Афганистану. Чувства Москвы в отношении ныне пришедшей к власти афгано-пакистанской экстремистской группировки, конечно, не отличались симпатией, но вынужденно менялись с годами.

Сегодня Кремль — вместе с другими государствами мира — готов иметь дело с талибами, которые теперь называют себя новым афганским правительством страны под наименованием Исламские Эмираты Афганистана. Похоже, что эти самые «эмираты» станут, по сути, фашистской политической силой, под властью которой прогрессивные партии, рабочие профсоюзы, феминистские организации будут жестко преследовать.

Стоит напомнить, что и сам президент США Джо Байден в интервью американскому изданию «Ньюсуик» сказал, что «талибы не являются нашими врагами, и мы не хотели бы с ними сражаться». По сути дела, в Афганистане произошел военный переворот США против самих себя, завершившийся передачей власти талибам.

И все это произошло в Афганистане в тот самое время, когда «ближнее зарубежье» России и так проходит полосу мощных потрясений: от Украины и Белоруссии до Армении и Азербайджана. Все эти конфликты отвлекают на себя силы и внимание Москвы, мешая ей вновь вернуть себе статус супердержавы.

После того, как Россия в 1991 году распрощалась с идеей Советского Союза как «колыбели социализма» и прекратила поддержку Афганистана, власть поставленного ею в 1980-е годы правителя Наджибуллы стала быстро слабеть. Он оказался свергнут уже в 1992 году, продержавшись у власти всего три года после ухода советских войск в 1989 году, а в 1996 году талибы убили его с большой жестокостью, пострадала и семья бывшего лидера.

Стоит отметить, что правительство Наджибуллы, тем не менее, продержалось три года, в то время как проамериканское правительство Ашрафа Гани пало еще до полного вывода американских войск, уже 15 августа.

В 1995 происходит авантюрный инцидент: талибы задержали на своей территории российский вертолет с семью членами экипажа, но, когда дипломат Замир Кабулов не смог убедить лидера талибов муллу Омара освободить пилотов, они умудрились сами подняться в воздух и улететь в ОАЭ вместе с тремя охранявшими их талибами в качестве приложения (так в оригинале статьи. На самом деле в 1995 талибы захватили российский самолет. Пилоты на самом деле улетели в Россию, правда, без захвата талибов, которые просто не уследили за своими пленниками — прим. ред.).

После того, как талибы завладели Кабулом в 1996 году, совершив там преступления против человечности, Россия была серьезно обеспокоена. Секретарь Совета безопасности России генерал Александр Лебедь высказал опасение, что талибы могут попробовать распространить свое влияние до границ России, а то и на ее территорию.

Кремль тогда был серьезно обеспокоен действиями джихадистских групп в регионе. В итоге вскоре после прихода к власти талибов Россия (уже не социалистическая), Китай и несколько бывших советских республик Центральной Азии объединяются в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Сближение России с Китаем стало историческим фактом — своеобразным ответом на оккупацию Афганистана Соединенными Штатами. Ведь США интересовались Афганистаном именно из-за его стратегического расположения — страна находится в стратегической близости и с Китаем, и с Индией, и с Россией, да еще и граничит с Ираном. И вот два гиганта — Россия и Китай — входят в единую организацию, впервые со смерти Сталина.

В США забеспокоились: только избавились от СССР, как же можно примириться с существованием такого альянса, как ШОС?

Тем не менее, ШОС согласилась не мешать вторжению НАТО в Афганистан в 2001 году. Почему это произошло? Сейчас это трудно понять, но Россия тогда, в начале 2000-х, позволила этому глубоко антироссийскому альянсу использовать свое воздушное пространство для поставок оружия американским войскам в Афганистан.

Американцы также использовали военную инфраструктуру Узбекистана и Киргизии для создания своих баз и доставки военных материалов американскому контингенту в Афганистане. Есть версия, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) сохранил связи со старыми знакомыми в Афганистане — исламистами, которые при талибах вдруг стали «новым джихадистским врагом» США.

Для американского военно-промышленного комплекса вечная война с террором стала настоящим благословением после того, как исчез «большой красный враг».

Тем не менее, Россия признает опасность джихадизма: и Россия, и США объявляют Талибан террористической организацией.

Но антитеррористического альянса России и США не получается. Россия начинает возвращать свое влияние в странах СНГ, а США проявляют все большую враждебность к бывшему центру «мирового социализма». Это приводит к изменению в действиях Москвы: она вынуждает американцев оставить базу войск США в Узбекистане. Понятно, почему: разве можно представить себе военную базу России в Мексике?

Формальным поводом для начала военных действий США в Афганистане 7 октября 2001 года стал тот факт, что талибы отказались прогнать исламистские организации из Афганистана. Что же касается России, то там, начиная с 2010 года, в экспертных кругах стала распространяться такая версия событий: мол, талибы, в отличие от так называемого Исламского государства, представляют собой чисто афганскую организацию, и они занимаются своей опасной деятельностью только на территории Афганистана.

А потому талибы, мол, не представляют угрозу России.

Правда? Серьезно? Разве не талибы предоставляли чеченским сепаратистам деньги и оружие, чтобы те вели джихад против России? Такой легкомысленный подход (насчет «чисто афганского» характера пришедшего к власти движения) игнорирует ключевые элементы афганского кризиса. Вот они.

Во-первых, Талибан был создан ЦРУ и находится под контролем пакистанской разведки Inter-Services (ISI). Во-вторых, вражда талибов и США обусловлена не «антиимпериализмом» талибов, а их реакционной племенной идеологией и их оппозицией всему «иностранному» (за исключением случаев, когда иностранцы могут подбросить оружия и установить, скажем, мобильную связь в стране).

В-третьих, одно дело — оппортунистические лидеры группировки, поселившиеся в Катаре, и другое — тысячи ее боевиков в Афганистане. Возможно, эти боевики ненавидят Россию, которую они продолжают путать с СССР, еще больше, чем они ненавидят империалистические страны типа Франции. Этом способствуют многие годы антикоммунистической пропаганды, которой подвергались бойцы движения.

Начиная с 2014 года Москва стала с симпатией относиться к борьбе талибов против террористического «исламского государства» ДАИШ (джихадистская фундаменталистская группа, запрещенная в России).

Специальный посланник президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в 2015 году прямо заявил, что ДАИШ активизировалась в Афганистане, пытаясь построить там свою террористическую сеть «по сирийской модели». Очень может быть, что ЦРУ способствовало переброске боевиков ДАИШ на афганскую землю с целью поджечь «сердце Евразии», и вправду применив свой сирийский опыт в отношении Афганистана.

В 2016 году Россия продолжала свои посреднические усилия, пытаясь примирить враждующие группировки внутри Афганистана, ошибочно полагая, что война в Афганистане — это «межафганский конфликт». Кремль не добился своего. Прежде всего, потому что исламисты не собирались ни с кем делиться властью, они хотели полной власти, полного контроля.

Еще одной причиной неудачи Кремля стало то, что у НАТО были совсем другие планы в отношении талибов. Они пытались поставить талибов на службу своим интересам, хотя это было, как минимум, наивно. Талибы не пошли навстречу американцам, и тогда американцы стали обвинять Россию в тайной поддержке исламистского движения в Афганистане.

В 2017 году России пришлось официально опровергать заявления американского генерала Джона Николсона, обвинившего Москву в вооружении талибов. Но в нынешнем 2021 году 8 июля делегация талибов посетила Москву для встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Сам министр официально не признал факт встречи. Чтобы снять явную неловкость, министр пояснил, что все общение талибов в Москве было неофициальным, а сами визитеры не рассматриваются как официальные представители исламистской группировки.

Важность Центральной Азии для России

Россия приветствует падение правительства Ашрафа Гани (так в оригинале статьи, на самом деле Россия не делала никаких «позитивных» заявлений по поводу падения правительства Афганистана — прим. ред). Но погруженный в хаос Афганистан представляет для нее опасность — прежде всего, он угрожает ее влиянию на светские режимы в бывших советских республиках Центральной Азии.

А ведь Россия надеялась компенсировать растущую слабость своих связей с Западом именно ростом влияния в этом районе. В последние несколько лет ШОС удалось включить в свой состав еще и такую важную страну, как Пакистан, и возникшая растущая близость между Россией и Пакистаном позволяет России лучше прогнозировать следующие шаги талибов. Москва подарила «стране правоверных» (так переводится слово «Пакистан») вакцины от коронавируса.

Россия продает Пакистану оружие, а также оказывает помощь в строительстве «Pakistan Stream» — газопровода, который соединит Карачи и Лахор. В 2020 году российский и пакистанский спецназ провели совместные учения на границе с Афганистаном.

Пока США пытаются поссорить Россию с Китаем, влияние России на талибов может быть использовано Москвой для следующих целей: чтобы использовать слабость США в Афганистане для связывания рук Байдену в Сирии и на Украине; чтобы повлиять на будущее Афганистана; чтобы войти на потенциально огромный афганский рынок и получить доступ к природным богатствам Афганистана; чтобы поучаствовать в проекте трансафганского газопровода.

Кремль недавно передал муллам в Афганистане краткий список своих пожеланий. В нем, в частности, фигурирует защита физической неприкосновенности своих дипломатов в Кабуле и просьба к талибам сдержать «ветви» исламистского движения в странах Центральной Азии.

Российская сторона также требует прекратить ввоз афганского опиума в Среднюю Азию и Россию.

Это требование трудно выполнить, так как афганские радикалы зарабатывают сотни миллионов долларов в год на наркобизнесе. Талибы в обмен попросили господина Путина содействовать смене статуса своей группы как террористической организации. Талибы просят поднять этот вопрос в Совете безопасности ООН.

Подготовка обороны из Таджикистана

«Один за всех и все за одного» — это девиз Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), мини-варианта советского Варшавского договора советских времен. ОДКБ создан в 1992 году и в настоящее время состоит из 6 бывших советских республик (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан).

Задачей ОДКБ является защита территориального и экономического пространства стран — участниц договора. Эта цель достигается совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений, призванных защитить страны-члены от любых внешних военно-политических агрессоров и международных террористов.

Исходя из этих принципов и с учетом увеличения числа джихадистских ячеек в республике Таджикистан, просьба о помощи со стороны президента Таджикистана Эмомали Рахмона не осталась без ответа. На маневры на афгано-таджикской границе были отправлены 20 тысяч солдат из стран — членов организации.

Таджикистан — суверенная страна, расположенная в Центральной Азии. Ее народ говорит на таджикском языке, то есть диалекте персидского языка, а письменность у таджикского языка кириллическая. В стране, как предполагается, действует много иранских агентов, но при этом она размещает на своей территории крупнейшую российскую военную базу за границей — «Базу 201» (бывшая 201-я дивизия ВС РФ), где служат около 6 тысяч военнослужащих и имеются даже системы ПВО С-300.

В бывшей советской республике в горах Памира также находится российская станция космического наблюдения Окно-М. В последние месяцы именно в этих широтах вооруженные силы президента Владимира Путина провели два крупных военных учения, при которых учитывалась близость границы с Афганистаном и угрожающей оттуда нестабильности.

10 августа около 10 тысяч российских и китайских военнослужащих провели учебные стрельбы в китайском автономном районе Нинся-Хуэй на границе Таджикистана и Китая. И в те же дни Россия, Таджикистан и Узбекистан провели стрельбы на таджикской земле, примерно в 20 км от границы Афганистана.

Столкнувшись с возможной дестабилизацией Ирана — не исключен эффект афганской бабочки — Россия проявляет озабоченность не только из-за почти тысячи километров границы, разделяющей оба государства, но и из-за того, что Иран является соседом Туркменистана, Армении и Азербайджана.

В этом контексте интересно ответить на вопрос: как так получилось, что против правительства Сирии выступили те же силы, что и силы, поддерживающие джихадистов в Афганистане?

На пике своего влияния Пентагон имел в Афганистане и Сирии девять баз, сейчас их количество сокращается до пяти, но, несомненно, США имеют еще и секретные объекты, которые просто не обозначены на картах и в соглашениях.

Ситуация, тем не менее, усиливает вес России в Средней Азии, укрепляет ее связи с бывшими советскими республиками и расширяет возможности ШОС, и это, без сомнения, прискорбный факт для Вашингтона. Английский мастер стратегической географии Хэлфорд Маккиндер называл Среднюю Азию хартлендом, то есть «регионом-сердцем» для мировой политики. Он предупреждал: тот, кто овладеет этим регионом, будет доминировать в мире.

Есть опасения, что США, которые так и не смогли захватить Среднюю Азию, теперь планируют ввергнуть ее в состояние постоянного конфликта. Фактически главы государств Североатлантического альянса, имея некоторые связи с Россией, Индией и Ираном, реорганизуются и ищут возможности для вооруженной борьбы с талибами чужими руками.

В будущем Запад может даже попытаться разбить Афганистан на несколько частей, создав на афганской земле новое Косово. Не следует также забывать, что Талибан вряд ли реально примет западные нормы поведения. Таким образом, у Запада не будет другого выбора, кроме как лишить Талибан его легитимности перед международным сообществом, сохранив его статус непризнанной террористической организации.

Возможно, какую-то часть исламистов американцы поддержат: недаром Россия во время сирийской войны критиковала США за деление сирийских террористов на «хороших» и «плохих». На самом деле нет «умеренного Талибана», как нет «умеренного фашизма»: во время одного из своих наступлений в мае прошлого года талибы убили 85 девочек — просто потому, что они ходили в школу. 147 учениц вернулись домой с тяжелыми ранениями.

Население не обманывается насчет террора, который несут талибы: это было видно, когда сотни афганцев, рискуя своей жизнью, цеплялись за западные самолеты, готовые взлететь. В случае с талибами речь не идет о том, чтобы контролировать угрозу. Речь идет о фашистском режиме, созданном внешними силами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».