закрыть
28 августа 2021, суббота, 12:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сенсационное исследование в Израиле подтвердило эффективность вакцины от коронавируса

5
  • 28.08.2021, 11:33
  • 5,352
Сенсационное исследование в Израиле подтвердило эффективность вакцины от коронавируса

Оно проводилось на контрольной группе в 2 миллиона человек.

Международные специалисты провели в Израиле исследования побочных эффектов, которые теоретически могли бы возникнуть от применения вакцины от коронавируса. Оказалось, что вакцина безопасна, а риск развития побочных явлений и опасных патологий незначительный.

Результаты исследования опубликовало авторитетное медицинское издание New England Journal of Medicine на своем сайте. Как рассказал эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман, так называемые "антипрививочники" в Израиле утверждали, что вакцины от COVID-19 якобы не проверены и поэтому на жителях Израиля проводится гигантский эксперимент.

"Сначала почву из-под этих теорий выбила новость о том, что вакцина Pfizer получила постоянное разрешение на применение от американского регулятора. Такое разрешение дается после прохождения всех необходимых проверок, испытаний и тестов. Но не успела эта новость остыть, как пришла очередная. Одно из самых авторитетных медицинских изданий в мире New England Journal of Medicine опубликовало сенсационные результаты крупномасштабного исследования, которое проводили в Израиле международные исследователи. То есть эксперимент все-таки был, но совсем не такой, как утверждали антиваксеры", – сказал Гольдман.

Исследование проводилось на контрольной группе 2 миллионов человек. Половина из них была привита, половина – нет. Это клиенты больничной кассы "Клалит". ("Больничная касса" – израильское название страховой медицинской компании, которая обеспечивает граждан государственной медицинской страховкой). К проверкам приступили сразу после начала массовой вакцинации, которая стартовала в конце декабря 2020 года.

Так, выяснилось, что среди тех, кто привился Pfizer, были люди, у которых после инъекции увеличивались лифматические узлы – те, которые располагаются близко к месту укола.

"Обычно, это явление – часть нормального иммунного ответа и никакой угрозы не несет, но способно вызвать у человека панику и опасение за свое здоровье. Оказалось, что подобный эффект встречался только у 78 человек на 100 тысяч обследованных. Примерно столько же бывает при массовой вакцинации от гриппа", – рассказал Гольдман.

Одна из самых серьезных "побочек" от вакцины, как считалось до этого исследования, – миокардит или воспаление сердечной мышцы. На 100 тысяч вакцинированных было, в среднем, около 3 случаев миокардита. У непривитых – 11 случаев на 100 тысяч. То есть риск развития этой патологии у иммунизированных в четыре раза меньше, рассказал о результатах исследования Гольдман.

Второй этап проводился с начала марта 2020-го по конец мая 2021-го годов. На этой стадии исследователи проверяли частоту появления побочных эффектов более широкого спектра. Контрольные группы были меньше – 170 тысяч привитых и столько же непривитых.

Результаты вновь оказались в пользу вакцины – риск развития побочных эффектов у вакцинированных намного меньше, чем у непривитых. У тех, кто не получил даже одну дозу вакцины чаще развивались аритмии (на 166 случаев больше на 100 тысяч обследованных), почечная недостаточность (на 125 случаев больше), легочная эмболия и микроинсульты.

"Результаты свидетельствуют – вакцина безопасна, риск развития побочных явлений и опасных патологий незначительный. У непривитых больных коронавирусом он намного больше. И даже для Израиля это более чем актуально, примерно миллион человек в этой стране до сих пор не привиты даже первой дозой вакцины. И это при том, что первым в мире еврейское государство развернуло кампанию по ревакцинации населения. То есть прививание третьей дозой, так называемым "бустером", – сказал он.

Он отметил, что результаты исследований, проведенных в Израиле, совпадают с результатами клинических испытаний, которые независимо вела компания Pfizer, как подтверждают эксперты Первого медицинского центра Тель-Авива, рассказал Гольдман.

По его словам, профессор Дан Балицер, который возглавляет отдел исследований больничной кассы "Клалит", заявил, что исследование еще раз показывает, насколько безопасна вакцина и насколько печальнее альтернатива, ведущая к более серьезным последствиям для здоровья.

"Об этом твердят специалисты по всему миру, вирусологи и эпидемиологи, врачи и ученые: идите и прививайтесь. Альтернативы нет. Есть опасная инфекция, тяжелые последствия и высокая вероятность погибнуть. Пока между COVID-19 и человеком стоит только вакцина", – сказал Гольдман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»