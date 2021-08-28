Сенсационное исследование в Израиле подтвердило эффективность вакцины от коронавируса 5 28.08.2021, 11:33

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Оно проводилось на контрольной группе в 2 миллиона человек.

Международные специалисты провели в Израиле исследования побочных эффектов, которые теоретически могли бы возникнуть от применения вакцины от коронавируса. Оказалось, что вакцина безопасна, а риск развития побочных явлений и опасных патологий незначительный.

Результаты исследования опубликовало авторитетное медицинское издание New England Journal of Medicine на своем сайте. Как рассказал эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман, так называемые "антипрививочники" в Израиле утверждали, что вакцины от COVID-19 якобы не проверены и поэтому на жителях Израиля проводится гигантский эксперимент.

"Сначала почву из-под этих теорий выбила новость о том, что вакцина Pfizer получила постоянное разрешение на применение от американского регулятора. Такое разрешение дается после прохождения всех необходимых проверок, испытаний и тестов. Но не успела эта новость остыть, как пришла очередная. Одно из самых авторитетных медицинских изданий в мире New England Journal of Medicine опубликовало сенсационные результаты крупномасштабного исследования, которое проводили в Израиле международные исследователи. То есть эксперимент все-таки был, но совсем не такой, как утверждали антиваксеры", – сказал Гольдман.

Исследование проводилось на контрольной группе 2 миллионов человек. Половина из них была привита, половина – нет. Это клиенты больничной кассы "Клалит". ("Больничная касса" – израильское название страховой медицинской компании, которая обеспечивает граждан государственной медицинской страховкой). К проверкам приступили сразу после начала массовой вакцинации, которая стартовала в конце декабря 2020 года.

Так, выяснилось, что среди тех, кто привился Pfizer, были люди, у которых после инъекции увеличивались лифматические узлы – те, которые располагаются близко к месту укола.

"Обычно, это явление – часть нормального иммунного ответа и никакой угрозы не несет, но способно вызвать у человека панику и опасение за свое здоровье. Оказалось, что подобный эффект встречался только у 78 человек на 100 тысяч обследованных. Примерно столько же бывает при массовой вакцинации от гриппа", – рассказал Гольдман.

Одна из самых серьезных "побочек" от вакцины, как считалось до этого исследования, – миокардит или воспаление сердечной мышцы. На 100 тысяч вакцинированных было, в среднем, около 3 случаев миокардита. У непривитых – 11 случаев на 100 тысяч. То есть риск развития этой патологии у иммунизированных в четыре раза меньше, рассказал о результатах исследования Гольдман.

Второй этап проводился с начала марта 2020-го по конец мая 2021-го годов. На этой стадии исследователи проверяли частоту появления побочных эффектов более широкого спектра. Контрольные группы были меньше – 170 тысяч привитых и столько же непривитых.

Результаты вновь оказались в пользу вакцины – риск развития побочных эффектов у вакцинированных намного меньше, чем у непривитых. У тех, кто не получил даже одну дозу вакцины чаще развивались аритмии (на 166 случаев больше на 100 тысяч обследованных), почечная недостаточность (на 125 случаев больше), легочная эмболия и микроинсульты.

"Результаты свидетельствуют – вакцина безопасна, риск развития побочных явлений и опасных патологий незначительный. У непривитых больных коронавирусом он намного больше. И даже для Израиля это более чем актуально, примерно миллион человек в этой стране до сих пор не привиты даже первой дозой вакцины. И это при том, что первым в мире еврейское государство развернуло кампанию по ревакцинации населения. То есть прививание третьей дозой, так называемым "бустером", – сказал он.

Он отметил, что результаты исследований, проведенных в Израиле, совпадают с результатами клинических испытаний, которые независимо вела компания Pfizer, как подтверждают эксперты Первого медицинского центра Тель-Авива, рассказал Гольдман.

По его словам, профессор Дан Балицер, который возглавляет отдел исследований больничной кассы "Клалит", заявил, что исследование еще раз показывает, насколько безопасна вакцина и насколько печальнее альтернатива, ведущая к более серьезным последствиям для здоровья.

"Об этом твердят специалисты по всему миру, вирусологи и эпидемиологи, врачи и ученые: идите и прививайтесь. Альтернативы нет. Есть опасная инфекция, тяжелые последствия и высокая вероятность погибнуть. Пока между COVID-19 и человеком стоит только вакцина", – сказал Гольдман.

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