Пять шокирующих фактов о ситуации на «Гомсельмаше» 2 28.08.2021, 11:43

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Положение дел на предприятии стало своеобразным «секретом Полишинеля».

Власти завили о необычном юбилее: 25-летии «исторического решения» с участием Лукашенко о развитии в Беларуси зерноуборочного комбайностроения (в советские времена на «Гомсельмаше» производили только кормоуборочную технику).

Об этом много было сказано, в том числе, 25 августа во время посещения правителем Логойского района.

«Салідарнасць» объясняет, почему юбилей на самом деле не носит праздничный характер.

Качество комбайнов «Гомсельмаша» сильно страдает

Во время посещения Логойского района Лукашенко заявил, что белорусские комбайны «сегодня уже конкурируют с теми же немецкими».

Однако не самое высокое качество белорусских комбайнов и их частые поломки – секрет Полишинеля. Об этом сообщала даже государственная пресса.

«Сельская газета» в 2014 году писала об исследовании ученых-аграриев: из 20 моделей белорусского комбайнового парка немецкий Claas Lexion существенно превосходит по всем показателям другие марки сельхозмашин, а по производительности — аж вдвое.

«Народная газета» в 2017 году приводила слова директора совхоза «Доброволец» Кличевского района Олега Портника: «Импортная надежнее и производительнее, но и стоит намного дороже. Нашим предприятиям нужно улучшать качество. На конструкторском уровне мы выглядим неплохо. А вот изготовление, сборка, комплектующие оставляют желать лучшего».

Белорусские комбайны менее эффективны и ломаются намного чаще зарубежных. Однако у белорусских сельхозпредприятий нет выбора: власти диктуют, что дотируемые колхозы обязаны закупать только отечественную технику. Либо на зарубежную технику денег нет.

Еще один штрих: комбайнеры-передовики, награждаемые властями, как правило работают на импортных комбайнах.

Экспорт в Россию держится за счет субсидий и господдержки

Большинство продукции «Гомельмаша» действительно поставляется за рубеж, а именно в Россию. Но держится этот экспорт на субсидиях и господдержке. На это много лет жалуются российские производители.

Впрочем, это классическая схема белорусских властей: отечественная продукция выглядит в России недорогой за счет бюджетной поддержки.

Кроме того, на собираемую в РФ белорусскую технику распространяются субсидии из федерального бюджета.

Из «Гомсельмаша» четверть века пытаются сделать рентабельное предприятие

Еще в 2005 году Лукашенко потребовал: «Гомсельмаш» должен постепенно планировать переход на полное самофинансирование.

Через год он пригрозил: «Еще год-два государство будет поддерживать «Гомсельмаш», но затем предприятие должно само научиться конкурировать в нынешних условия. Мы не будем заставлять крестьян покупать только белорусские комбайны».

Прошло много лет – и что же? В 2019-м правитель заявил, что предприятие как можно скорее надо выводить на рентабельную работу: «Собирайтесь и думайте, но чтобы в будущем году мы перестали говорить о «Гомсельмаше» в отрицательном плане».

Долги «Гомсельмаша» превысили стоимость всех активов предприятия

Но, несмотря на слова Лукашенко, как раз в 2020-м большие убытки привели к тому, что сумма собственных средств предприятия впервые опустилась ниже нуля. Отрицательная сумма чистых активов на тот момент составляла порядка 200 млн рублей.

2020 год «Гомсельмаш» закончил с чистым убытком в 407 миллионов рублей (за год он увеличился в 13 раз).

Посещая Логойский район, Лукашенко заявил: «Я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны, и мечта сбылась».

Однако сбывшаяся мечта стала огромной нагрузкой на бюджет. «Гомсельмаш» сегодня выглядит не бизнес-предприятием, а социальный проектом по обеспечению занятостью нескольких тысяч человек – причем очень дорогим.

«Гомсельмашу» не могут найти инвестора

Власти готовы продать 49,9% акций глубоко убыточного предприятия, но при удивительных требованиях: с условием вливания в «Гомсельмаш» $500 млн.

Также от инвестора требуют обеспечение прибыльной работы начиная с года, следующего за годом, в котором победителем конкурса будет выполнено условие по внесению инвестиций.

Конечно, при таких условиях «Гомсельмашу» инвестора подыскать не могут…

В комментарии «Салідарнасці» бывший глава концерна «Амкодор» Василий Шлындиков назвал проблемы «Гомсельмаша» «объективной ситуацией»:

– Белорусской экономике нужны рыночные реформы, в том числе на предприятиях. Через это прошли другие страны Восточной Европы, посмотрите на прогресс той же Польши.

На белорусских предприятиях нет хозяина – отсюда все проблемы. Есть ли будущее у «Гомсельмаша»? Не знаю. Нужно надеться, что есть.

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