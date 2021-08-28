Лондонский школьник на каникулах продавал китов и заработал 300 тысяч фунтов 28.08.2021, 12:53

Подросток разбогател благодаря токенам NFT.

Лондонский школьник Биньямин Ахмед сумел неплохо заработать во время летних каникул. Он нарисовал серию эмодзи под названием «Странные киты» и продал цифровой сертификат на нее за 290 тысяч фунтов, сообщает BBC.

NFT (non-fungible token, по-русски невзаимозаменяемый токен или цифровой сертификат) имеет лишь коллекционную и сентиментальную ценность. Он не дает авторских прав на интернет-объект с целью извлечения дохода, а лишь возможность гордо называть себя его владельцем. Объект при этом остается в общем доступе.

Покупку NFT нередко сравнивают с приобретением автографов знаменитостей.

Тем не менее, мировой рынок NFT переживает бурный рост, поскольку их приобретатели надеются перепродать цифровой сертификат еще дороже.

Технология основана на принципе блокчейна, когда информация о собственнике того или иного файла хранится на многих компьютерах одновременно.

Биньямин Ахмед хранит свой заработок в крипотовалюте Ethereum, за которую он продал цифровой сертификат. Традиционного банковского счета у него нет.

Курс криптовалюты свободно растет и падает, и государство не дает ее владельцам никаких гарантий.

Отцовская гордость

Одноклассники подростка пока не знают о свалившемся на него богатстве. Ранее он выложил на YouTube несколько видеороликов о своем хобби. Помимо рисования, Биньямин Ахмед увлекается плаванием, бадминтоном и тхэквондо.

«Мой совет всем детям - просто занимайтесь тем, что вам нравится и не слушайте старших, - сказал он. Любите готовить еду - готовьте, любите танцевать - танцуйте и стремитесь к лучшему результату, какой позволяют ваши способности».

Отец Биньямина Имран Ахмед, разработчик компьютерных программ, увлек сына и его брата Юсуфа программированием, когда им было пять и шесть лет.

Разумеется, братья консультировались со взрослыми специалистами, но отец ими чрезвычайно горд.

«Для них это было игрой, но я давно заметил, что они очень талантливы в программировании и разбираются в нем не по возрасту, - говорит он. - Само собой, невозможно вколотить знание в детские головы и заставить их научиться всему за три месяца».

Мальчики в охотку занимаются программированием по 20-30 минут в день, в том числе на каникулах.

«Странные киты» - вторая серия интернет-рисунков, созданных Биньямином Ахмедом. Предыдущая, основанная на компьютерной игре Minecraft, продавалась намного хуже.

Биньямин вдохновлялся ставшим популярным мемом цифровым изображением кита и работал в распространенном стиле интернет-рисунка, но использовал разработанную им собственную программу. Результатом стали 3,350 эмодзи.

«Было очень интересно наблюдать за тем, как они медленно формировались на экране моего монитора, будто вылупливаясь из яйца», - говорит он.

Биньямин сейчас работает над третьей серией рисунков, посвященных Супергероям.

В замыслах - создание «подводной игры», в которой будут фигурировать киты. «Это выйдет здорово», - сказал он.

Имран Ахмед проконсультировался с юристами и, по его словам, на 100 процентов уверен, что сын не нарушил законодательство об авторских правах. Сейчас он думает о торговой марке для произведений Биньямина.

Мир искусства и финансовые аналитики относятся к NFT неоднозначно.

Большинство считает их полезным дополнительным источником дохода для творческих людей. Сомнения вызывают запредельная цена некоторых токенов и их надежность в качестве долгосрочного инструмента для инвестиций.

«Покупка чего-то, что реально не существует, кажется мне странной, - сказал Би-би-си бывший аукционист дома Christie's Чарльз Олсоп. - На мой взгляд, те, кто вкладывается в цифровые сертификаты - немного простофили. Надеюсь, что они не потеряют свои деньги».

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