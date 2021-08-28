ЕС требует от «Газпрома» продать «Северный поток-2»: что известно 28.08.2021, 14:07

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В августе 2021 года газопровод проиграл дело в Дюссельдорфском суде.

В Еврокомиссии заявили, что «Газпром» должен продать газопровод «Северный поток-2», чтобы он соответствовал европейским нормам конкуренции. Об этом говорится в сообщении Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на чиновников в Брюсселе, пишет сайт sportyv.info

Третий энергопакет ЕС запрещает одной компании быть одновременно и поставщиком газа, и владельцем трубопроводной инфраструктуры, что в случае Nord Stream 2 грозит запретом на использовать больше половины мощности газопровода.

Проиграв суд по вопросу исключения второй ветки «потока» из-под действия европейских норм, «Газпром» предпринимает новую попытку легализовать проект в правом поле ЕС. Nord Stream 2 AG подала заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ на регистрацию в качестве независимого оператора.

И хотя швейцарская компания, строившая трубу, является 100-процентной «дочкой» «Газпрома», германский регулятор газового рынка может сертифицировать ее независимую на свое усмотрение.

Но такой исход не устаивает Еврокомиссию, которая настаивает на прямом соблюдении норм энергетического законодательства. В ЕС полагают, что у «Газпрома» нет другого выхода, кроме как продать трубопровод, говорят источники FAZ.

Впрочем, и сертификация Nord Stream 2 как «независимой компании» не гарантирована: для нее необходимо одобрение министерства экономики ФРГ, которому предстоит оценить, представляет ли проект угрозу для европейской энергетической безопасности. Проблемы могут начаться, если по итогам парламентских выборов портфель Минэкономики достанется «зеленым», которые выступают резко против российского проекта.

Согласно последнему опросу Forsa, рейтинг зеленых составляет 19%, в то время правящий блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель имеет 22% и впервые за 15 лет уступает Социал-демократической партии Германии, у которой 23%.

Проект Nord Stream 2 начинали в расчете на «лазейку» в европейском законодательстве: изначально требования газовой директивы (о разделении поставщика и владельца инфраструктуры) не распространялись на морские трубопроводы. Еврокомиссия еще в 2017 году предложила ликвидировать такую возможность, но принятие поправок более года блокировала Германия. Ситуация резко изменилась в 2018 году после вмешательства Франции, заявившей о «стратегических проблемах», которые добавит Nord Stream 2 в напряженные отношения России с ЕС.

В апреле 2019-го Европарламент подавляющим большинством голосов (465 за, 95 против при 68 воздержавшихся) утвердил изменения законодательства и распространил газовую директиву на морские трубопроводы, приходящие из третьих стран.

10 января 2020 Nord Stream AG подала заявку на освобождение проекта от требований Газовой директивы. Компания ссылалась на то, что проект следует считать завершенным в мае 2019 года — то есть до того момента, как поправки вступили в силу. Под «завершением» предлагалось понимать окончание инвестиций, а не физическое завершение строительства.

Но Федеральное сетевое агентство ФРГ отвергло этот аргумент, заявив, что отталкивается от «строительно-технического понимания» термина «завершение проекта».

Nord Stream 2 подала апелляцию в суд Дюссельдорфа, но в августе 2021 года проиграла дело.

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