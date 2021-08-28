Медики рассказали, какое количество вина полезно пить для здоровья 3 28.08.2021, 14:14

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Флавоноиды, содержащиеся в напитке, помогают снизить артериальное давления.

Несколько стаканов красного вина в неделю может помочь избежать высокого кровяного давления, говорится в исследовании, пишет Express.

Ученые обнаружили связь между более низким кровяным давлением и повышенным потреблением продуктов, богатых флавоноидами, включая ягоды, яблоки, чай и красное вино.

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Хотя растущее количество исследований показало, что флавоноиды могут улучшить здоровье сердца, исследовательская группа заявила, что это первый раз, когда данные объяснили их связь с понижением артериального давления.

Профессор Эдин Кэссиди из Королевского университета в Белфасте сказал: «Это исследование предоставляет доказательства того, что эти эффекты снижения артериального давления достижимы с помощью простых изменений в ежедневном рационе».

Исследование показало, что около трех стаканов красного вина в неделю были необходимой дозой для достижения желаемого результата в отношении артериального давления, а 80 граммов ягод в день также оказались полезными.

В исследовании приняли участие более 900 взрослых жителей Германии, и результаты были опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации «Гипертония».

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