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Cотни человек вышли протестовать на улицы Кабула

  • 28.08.2021, 14:17
  • 2,976
Cотни человек вышли протестовать на улицы Кабула

Акции начались после закрытия талибами банков и пунктов обмены валюты.

Несколько сотен человек вышли сегодня на улицы Кабула, чтобы выразить протест из-за закрытия банков и пунктов обмены валюты, передает «Эхо Москвы».

Как сообщает местное агентство Хама-пресс, несмотря на то, что радикальное движение «Талибан» объявило о возобновлении работы всех финансовых учреждений, многие сотрудники боятся вернуться к своим обязанностям.

После прихода талибов к власти почти все финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми, и миллионы жителей страны лишены доступа к своим счетам, а работодатели не перечисляют на них зарплаты.

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