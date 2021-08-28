Cотни человек вышли протестовать на улицы Кабула
- 28.08.2021, 14:17
- 2,976
Акции начались после закрытия талибами банков и пунктов обмены валюты.
Несколько сотен человек вышли сегодня на улицы Кабула, чтобы выразить протест из-за закрытия банков и пунктов обмены валюты, передает «Эхо Москвы».
Как сообщает местное агентство Хама-пресс, несмотря на то, что радикальное движение «Талибан» объявило о возобновлении работы всех финансовых учреждений, многие сотрудники боятся вернуться к своим обязанностям.
После прихода талибов к власти почти все финансовые учреждения Афганистана остаются закрытыми, и миллионы жителей страны лишены доступа к своим счетам, а работодатели не перечисляют на них зарплаты.