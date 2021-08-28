Медики рассказали как увеличить уровень антител после вакцинации от COVID-19 28.08.2021, 14:32

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Есть несколько важных моментов.

Количество антител после вакцинации напрямую зависит от иммунитета человека: чем он выше — тем выше уровень антител. В этом уверена врач-инфекционист Светлана Малиновская, которая рекомендует всем укреплять свой иммунитет и вести здоровый образ жизни — ведь это дает дополнительную защиту от ковида.

Эксперт пояснила, что низкий уровень антител часто связан с состоянием здоровья пациента. В частности, чем ниже его иммунитет, тем меньше защиты будет в организме пациента, и наоборот. То есть, нельзя надеяться на антитела после болезни или вакцинации, если вы не заботились о своем иммунитете, пояснила врач, слова которой цитирует «РИА Новости».

Медик добавила, что при попадании в организм коронавирус получает отпор в виде иммунного ответа. Если иммунитет находится в непрерывной борьбе с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, то не стоит на него надеяться. Его ответ будет слабым, констатировала врач.

Эксперт призывает вести здоровый образ жизни, особенно это важно во время масштабной эпидемии. Следует придерживаться сбалансированного питания, соблюдать оптимальный режим сна и хотя бы час заниматься физическими упражнениями.

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