«Прилетел из России и приближался к воинской части» 4 28.08.2021, 15:20

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Что известно о выявленном в Харьковской области российском беспилотнике.

Источники из правоохранительных органов рассказали, что известно об иностранном ударном беспилотнике, который сегодня был замечен в воздушном пространстве Украины над Харьковской областью.

Об этом рассказало издание «Обозреватель».

Сообщается, что, судя по частотам, этот летательный аппарат мог принадлежать Российской Федерации.

«Он пытался приблизиться к воинской части, но наши его начали глушить, после чего беспилотник развернули и он улетел», – говорится в сообщении.

В связи с этим ЧП в СБУ призвали граждан сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных ситуациях. В частности, когда человек обращает необоснованно пристальное внимание на важные объекты инфраструктуры, фиксируя свои наблюдения на фото- или видеоаппаратуру.

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