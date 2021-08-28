Белорусские школы могут остаться 1 сентября без учителей 3 28.08.2021, 15:31

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Фото: tut.by

В сфере образования - небывалый кадровый дефицит.

В 2020 году в Беларуси работали 84,6 тысячи учителей, 17,3 тысячи профессоров-преподавателей. Всего в сфере образования работали 400,6 тысячи человек. Средняя зарплата у учителей в 2020 году-1042,3 рубля, профессоров-преподавателей — 1536,5 рубля, подсчитал Белстат.

Смотрим, пишет intex-press.by, сколько сейчас не хватает учителей и преподавателей в Беларуси.

Ищут 541 учителя

В республиканском банке вакансий и резюме находим 541 вакансию для учителя по всей Беларуси. Это учителя всех профилей, включая учителей-дефектологов. Большинство вакансий-профильные учителя-предметники.

В Минске ищут 206 учителей, из областей больше всего не хватает в Гродненской области — здесь 150 вакансий учителей.

Сколько предлагают учителям

По данным Белстата, номинальная средняя зарплата в июне этого года в сфере образования составила 1021,7 рубля.

Но в предложениях вакансий указан заработок 600-800 рублей.

Например, в Минске учителя начальных классов ищут на зарплату в 800 рублей.

Учителю русского языка и литературы в Гродно предлагают 650 рублей.

В Вертелишках Гродненской области требуется учитель начальных классов на 550 рублей.

В Бобруйске же учителю начальных классов готовы предложить только 450 рублей.

Сколько ищут преподавателей

В базе вакансий 426 вакансий для преподавателей, это как преподаватели колледжей и вузов, так и преподаватели спортивных школ. В Минске требуется 120 преподавателей. После Минска больше всего преподавателей не хватает в Витебской области-105 человек.

Сколько предлагают преподавателям

Зарплаты у преподавателей не очень отличаются от учительских, а иногда и уступают им. Например, в гуманитарный колледж при Гродненском университете имени Янки Купалы ищут преподавателя физики и информатики на зарплату в 600 рублей.

Старшему преподавателю в БНТУ обещают 800 рублей в месяц.

В Полоцком государственном университете преподавателю иностранного языка на 0,5 ставки предлагают 500 рублей.

В Гродненском колледже искусств преподавателю предлагают от 600 рублей.

В Витебском государственном университете имени Машерова преподавателю на полную ставку предлагают 634,44 рубля.

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