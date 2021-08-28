Забастовка на «Беларуськалии»: Как шахтеры выходили в центр Солигорска 28.08.2021, 17:35

В прошлом году ОАО «Беларуськалий», в штате которого около 15 тысяч сотрудников, полностью остановил производство.

Это было всего год назад. 19 августа 2020 года по всей стране продолжались акции протеста: Минск, Брест, Гродно, Слуцк. В Солигорске же шахтеры вышли в центр города.

ОАО «Беларуськалий», в штате которого около 15 тысяч сотрудников - крупнейшее предприятие Беларуси, полностью остановил производство. Рабочие не добывали руду. Утром 19 августа рабочие собрались на центральной площади Солигорска.

На «Беларуськалии» в те дни создали забастовочный комитет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».