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Забастовка на «Беларуськалии»: Как шахтеры выходили в центр Солигорска

  • 28.08.2021, 17:35
Забастовка на «Беларуськалии»: Как шахтеры выходили в центр Солигорска

В прошлом году ОАО «Беларуськалий», в штате которого около 15 тысяч сотрудников, полностью остановил производство.

Это было всего год назад. 19 августа 2020 года по всей стране продолжались акции протеста: Минск, Брест, Гродно, Слуцк. В Солигорске же шахтеры вышли в центр города.

ОАО «Беларуськалий», в штате которого около 15 тысяч сотрудников - крупнейшее предприятие Беларуси, полностью остановил производство. Рабочие не добывали руду. Утром 19 августа рабочие собрались на центральной площади Солигорска.

На «Беларуськалии» в те дни создали забастовочный комитет.

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