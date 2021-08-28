Der Tagesspiegel: Все больше людей хотят иметь собственный бункер 1 28.08.2021, 19:56

1,042

Немецкая компания рассказала, как строит бункеры и кто из заказывает.

"Берлинская компания BSSD строит бункеры и убежища для особо тревожных клиентов по всему миру. Их число растет", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel (перевод — inopressa.ru).

"У клиента были четкие представления. И Катрин Пийде была уверена, что не ослышалась. Ее компания строит и продает бункеры. И она часто сталкивается с необычными идеями. (...) "А о газоне Вы подумали?", - спросила она клиента в ответ. Нет, об этом клиент действительно не подумал - и быстро вычеркнул свое пожелание из списка. В итоге живой коровы в его бункере не было", - повествует издание.

"Наглядные примеры продукции BSSD выстроились на полках в двух метрах от руководительницы фирмы: стальные пластины с глубокими вмятинами. Вмятинами от пуль, выпущенных из АК-47, российского автомата, наиболее часто используемого огнестрельного оружия в кризисных регионах по всему миру. Пули отскакивали от плит, но не могли пробить их. Так гарантируется безопасность при нападении".

"Свое развитие компания начала с заказа одного "важного политика". Имя, конечно, называть нельзя, коммерческая тайна. В любом случае, этот политический тяжеловес обратился в компанию, опасаясь за свою безопасность. "Вы можете построить мне убежище в подвале?", - спросил он. Фирма приняла заказ. Когда работы были завершены, в оборудованном помещении площадью 25 квадратных метров стены были отделаны стальными пластинами и установлены взрывобезопасные двери", - пишет издание.

"Сегодня, - говорит владелица компании, - это убежище уже было бы устаревшим". В нем нет системы фильтрации ядерных, биологических и химических веществ. А сегодня они входят в стандартное оснащение убежищ. Рынок систем защиты стремительно развивается".

"Компания работает с заказчиками по всему миру. Однако 80% заказов по-прежнему поступает из Германии. Обращаются клиенты из всех отраслей: среди них есть и частные лица, которые боятся грабителей, гражданской войны, ядерных аварий, падения астероидов или терактов".

"В компанию обращаются и учреждения, средние компании и крупные корпорации. Учреждения хотят оградить технические или испытательные установки, чтобы в случае неудачного испытания здание и окружающие объекты не превратилось в руины. Представители иностранных государств хотят оборудовать свои посольства защищенными помещениями или получить консультацию по вопросам безопасности", - говорится в статье.

"Тем, кто хочет установить под землей стальной контейнер, конечно, нужен земельный участок. Бункеры строятся на глубине не менее пяти метров; детали убежищ зависят от личных пожеланий заказчика. Площадь самого большого на сегодняшний день бункера, построенного BSSD, составляла 70 квадратных метров. Убежище может быть и больше. Но помещения, конечно, не предназначены для надлежащего содержания коровы".

"Те, кто может прожить без свежего молока, запасаются консервированными продуктами. Максимальная продолжительность пребывания в бункере зависит от наличия пищи и воды. "Воздух - это не проблема", - говорит руководительница компании. Фильтры обеспечивают достаточное количество воздуха для дыхания. С водоснабжением сложнее: либо придется запасать достаточное количество воды в канистрах или бутылках, либо при наличии определенных условий можно пробурить скважину. Санитарно-технические вопросы также можно решить. Например, можно установить вермикомпостированный туалет", - говорится в статье.

"В основном клиенты заказывают контейнеры площадью от 18 до 20 квадратных метров. Помещение такого размера стоит от 30 тыс. до 50 тыс. евро, конструкция площадью 70 квадратных метров обошлась в шестизначную сумму. При использовании железобетона нужно рассчитывать примерно на 5 тыс. евро за квадратный метр, "в зависимости от ситуации на месте", говорит Пийде. В конце концов, все должно быть защищено от давления и взрыва".

"Клиентами в большинстве случаев являются люди в возрасте от 30 лет и старше. "Очень мало людей, которые обращаются к нам, потому что считают себя лично мишенью нападений, - говорит владелица фирма. - В основном люди в целом испытывают страх".

"Те, кто испытывают особую тревогу, прячутся за стальными пластинами толщиной 25 миллиметров. Они могут выдержать и попадание ручных гранат. Однако такие защитные стены заказывают редко. Они слишком тяжелые и дорогие. По словам Пийде, спросом пользуются пластины толщиной от четырех до двенадцати миллиметров. "Четырехмиллиметровые пластины защищают от пуль пистолета, двенадцатимиллиметровые - от пуль из автомата Калашникова".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».