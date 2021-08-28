закрыть
28 августа 2021, суббота, 20:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Der Tagesspiegel: Все больше людей хотят иметь собственный бункер

1
  • 28.08.2021, 19:56
  • 1,042
Der Tagesspiegel: Все больше людей хотят иметь собственный бункер

Немецкая компания рассказала, как строит бункеры и кто из заказывает.

"Берлинская компания BSSD строит бункеры и убежища для особо тревожных клиентов по всему миру. Их число растет", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel (перевод — inopressa.ru).

"У клиента были четкие представления. И Катрин Пийде была уверена, что не ослышалась. Ее компания строит и продает бункеры. И она часто сталкивается с необычными идеями. (...) "А о газоне Вы подумали?", - спросила она клиента в ответ. Нет, об этом клиент действительно не подумал - и быстро вычеркнул свое пожелание из списка. В итоге живой коровы в его бункере не было", - повествует издание.

"Наглядные примеры продукции BSSD выстроились на полках в двух метрах от руководительницы фирмы: стальные пластины с глубокими вмятинами. Вмятинами от пуль, выпущенных из АК-47, российского автомата, наиболее часто используемого огнестрельного оружия в кризисных регионах по всему миру. Пули отскакивали от плит, но не могли пробить их. Так гарантируется безопасность при нападении".

"Свое развитие компания начала с заказа одного "важного политика". Имя, конечно, называть нельзя, коммерческая тайна. В любом случае, этот политический тяжеловес обратился в компанию, опасаясь за свою безопасность. "Вы можете построить мне убежище в подвале?", - спросил он. Фирма приняла заказ. Когда работы были завершены, в оборудованном помещении площадью 25 квадратных метров стены были отделаны стальными пластинами и установлены взрывобезопасные двери", - пишет издание.

"Сегодня, - говорит владелица компании, - это убежище уже было бы устаревшим". В нем нет системы фильтрации ядерных, биологических и химических веществ. А сегодня они входят в стандартное оснащение убежищ. Рынок систем защиты стремительно развивается".

"Компания работает с заказчиками по всему миру. Однако 80% заказов по-прежнему поступает из Германии. Обращаются клиенты из всех отраслей: среди них есть и частные лица, которые боятся грабителей, гражданской войны, ядерных аварий, падения астероидов или терактов".

"В компанию обращаются и учреждения, средние компании и крупные корпорации. Учреждения хотят оградить технические или испытательные установки, чтобы в случае неудачного испытания здание и окружающие объекты не превратилось в руины. Представители иностранных государств хотят оборудовать свои посольства защищенными помещениями или получить консультацию по вопросам безопасности", - говорится в статье.

"Тем, кто хочет установить под землей стальной контейнер, конечно, нужен земельный участок. Бункеры строятся на глубине не менее пяти метров; детали убежищ зависят от личных пожеланий заказчика. Площадь самого большого на сегодняшний день бункера, построенного BSSD, составляла 70 квадратных метров. Убежище может быть и больше. Но помещения, конечно, не предназначены для надлежащего содержания коровы".

"Те, кто может прожить без свежего молока, запасаются консервированными продуктами. Максимальная продолжительность пребывания в бункере зависит от наличия пищи и воды. "Воздух - это не проблема", - говорит руководительница компании. Фильтры обеспечивают достаточное количество воздуха для дыхания. С водоснабжением сложнее: либо придется запасать достаточное количество воды в канистрах или бутылках, либо при наличии определенных условий можно пробурить скважину. Санитарно-технические вопросы также можно решить. Например, можно установить вермикомпостированный туалет", - говорится в статье.

"В основном клиенты заказывают контейнеры площадью от 18 до 20 квадратных метров. Помещение такого размера стоит от 30 тыс. до 50 тыс. евро, конструкция площадью 70 квадратных метров обошлась в шестизначную сумму. При использовании железобетона нужно рассчитывать примерно на 5 тыс. евро за квадратный метр, "в зависимости от ситуации на месте", говорит Пийде. В конце концов, все должно быть защищено от давления и взрыва".

"Клиентами в большинстве случаев являются люди в возрасте от 30 лет и старше. "Очень мало людей, которые обращаются к нам, потому что считают себя лично мишенью нападений, - говорит владелица фирма. - В основном люди в целом испытывают страх".

"Те, кто испытывают особую тревогу, прячутся за стальными пластинами толщиной 25 миллиметров. Они могут выдержать и попадание ручных гранат. Однако такие защитные стены заказывают редко. Они слишком тяжелые и дорогие. По словам Пийде, спросом пользуются пластины толщиной от четырех до двенадцати миллиметров. "Четырехмиллиметровые пластины защищают от пуль пистолета, двенадцатимиллиметровые - от пуль из автомата Калашникова".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»