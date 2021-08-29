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В Израиле нашли лекарства, которые могут полностью остановить COVID-19

  • 29.08.2021, 8:09
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В Израиле нашли лекарства, которые могут полностью остановить COVID-19
Фото: Getty Images

Такие препараты уже существуют и широко используются для лечения других заболеваний.

Группа ученых из Еврейского университета в Иерусалиме заявляет, что они определили из библиотеки уже существующих лекарственных соединений несколько лекарств, которые потенциально могут помочь в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Профессор Шай Аркин, биохимик из Института наук о жизни Александра Зильбермана, рассказал, что ученые провели эксперимент, в время которого инфицированные SARS-CoV-2 клетки были помещены в колбу вместе с лекарствами. Ученые изучили клетки через два дня и обнаружили, что почти 100% клеток выжили, несмотря на то, что были инфицированы коронавирусом. При этом, без соединений с лекарствами около 50% клеток погибло после контакта с вирусом.

Аркин и его команда детально изучили библиотеку из более чем 2 800 разрешенных к применению соединений, выявив 18 препаратов, которые, по их мнению, могли быть эффективными.

В неопубликованной работе исследователи сообщают, что некоторые из этих соединений «показывают хорошую эффективность против всего вируса в экспериментах in vitro».

Два из них — это дарапладиб, используемый для лечения атеросклероза, и флуматиниб, используемый для лечения некоторых видов рака крови. Хотя он не решался огласить названия каких-либо лекарств и сказал, что не может рекомендовать их, пока они не пройдут надлежащие клинические испытания.

По словам ученых, лекарства действуют путем ингибирования двух мишеней вируса: белка E (оболочки) и белка 3a. Белок Е является наиболее консервативным из всех вирусных белков. Например, в то время как белки-шипы SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 (вирус 2003 г.) идентичны только примерно на 75%, их белки E примерно на 95% идентичны. Это означает, что лекарства, вероятно, останутся эффективными даже при мутации вируса, сказал Аркин.

Из предыдущих исследований стало известно, что что белки E и 3a необходимы для вирусной инфекционности. Команда Аркина была одной из первых, кто изучил белок E первого коронавируса SARS в 2004 году.

Аркин сказал, что важно наличие «большого арсенала» лекарств для борьбы с SARS-CoV-2.

«Мы никогда не должны оказаться в ситуации, когда в нашем арсенале есть только одно огнестрельное оружие. Если у нас есть только один, и мы полагаемся исключительно на него, а затем наступит время, когда он выйдет из строя, мы окажемся в очень опасной ситуации», — сказал он.

Ученые намерены продолжить исследования in vitro и in vivo. Ученые также пытаются найти фармацевтического партнера для проведения запланированных исследований.

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