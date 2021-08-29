Ученые назвали время, когда человеку лучше всего лететь на Марс 29.08.2021, 8:24

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Специалисты из Лос-Анджелеса оценили воздействие максимального количества факторов.

На пути к Марсу астронавты могут столкнуться с огромным количеством опасностей, но специалисты отмечают две основные, которые имеют отношение к космической радиации. Опасное излучение может стать причиной серьезного повреждения головного мозга, спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, вызвать появление раковых опухолей и прочее. Но всего этого вполне можно избежать.

Об этом сообщает cnet.com (перевод — planetanovosti.com).

Специалисты провели новое исследование, с помощью которого они смогли найти выход из ситуации и подобрать самое лучшее время для того, чтобы человек отправился на Красную планету.

Эксперты подчеркивают тот факт, что астронавты будут подвергаться не только излучению энергетических частиц от Солнца, но еще и воздействию галактических космических лучей, поступающих из-за пределов нашей Солнечной системы. Именно поэтому на Марс лучше всего лететь тогда, когда наступит период солнечного максимума и звезда будет находиться на пике своей активности.

Ученые из Лос-Анджелеса отметили, что космический корабль можно хорошо защитить за счет того, что солнечная энергия во время максимума способна отклонить более опасные частицы, летящие из-за пределов системы. Длительность полета на Красную планету может быть разной. К примеру, миссия НАСА Perseverance добралась до Марса буквально за семь месяцев. Эксперты считают, что в середине 30-х и в 50-х годах вполне можно отправляться в путешествие, ведь в это время наступит солнечный максимум.

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