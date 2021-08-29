закрыть
29 августа 2021, воскресенье, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Аналитик: Шейман подчищает следы

12
  • 29.08.2021, 9:01
  • 11,252
Аналитик: Шейман подчищает следы

Чего боится хунта?

26 августа Таракан принял у себя Виктора Шеймана. Как сообщила пресс-служба Таракана, Шейман доложил «о выполнении поручений по итогам поездки в страны Латинской Америки и иных вопросах, находящихся в сфере его ответственности».

Независимый экономист Сергей Чалый в стриме «Еврорадио» высказал мнение, что род деятельности, которую курировал Шейман в странах Африки и Латинской Америки, был далек от публичности. И теперь посланник Лукашенко банально подчищал следы.

Это важный момент, убежден Чалый. По его словам, Лукашенко осознает, что внимание к властям Беларуси на волне санкций рано или поздно сфокусируется и на схемах, курируемых Шейманом.

Эксперт предлагает следить за словами правителя, которые могут прозвучать в ближайшее время: если мы раз за разом будем слышать фразы о том, что американцы могут забрать все деньги Лукашенко, которые только найдут, значит Шейман подчистил все хвосты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»