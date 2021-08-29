Аналитик: Шейман подчищает следы 12 29.08.2021, 9:01

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Чего боится хунта?

26 августа Таракан принял у себя Виктора Шеймана. Как сообщила пресс-служба Таракана, Шейман доложил «о выполнении поручений по итогам поездки в страны Латинской Америки и иных вопросах, находящихся в сфере его ответственности».

Независимый экономист Сергей Чалый в стриме «Еврорадио» высказал мнение, что род деятельности, которую курировал Шейман в странах Африки и Латинской Америки, был далек от публичности. И теперь посланник Лукашенко банально подчищал следы.

Это важный момент, убежден Чалый. По его словам, Лукашенко осознает, что внимание к властям Беларуси на волне санкций рано или поздно сфокусируется и на схемах, курируемых Шейманом.

Эксперт предлагает следить за словами правителя, которые могут прозвучать в ближайшее время: если мы раз за разом будем слышать фразы о том, что американцы могут забрать все деньги Лукашенко, которые только найдут, значит Шейман подчистил все хвосты.

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