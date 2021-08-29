Как выглядит реальная инфляция в Беларуси: шокирующие цифры на основании цен в «Евроопте»2
- 29.08.2021, 9:09
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Журналисты использовали опцию «История заказов» и были поражены.
«Читаем мы новости про рост зарплат, про инфляцию которая не превышает 10% и про сентябрьский рост пенсий и что, то есть какие-то внутренние сомнения. Решили посчитать свою инфляцию, по тем продуктам, которые заказывали в Евроопте прошлым летом и сравнить их цены с нынешними», — пишет «Инфобанк».
Хорошо, что у Евроопта есть такой пункт как «История заказов» в котором можно увидеть, что, когда и по какой цене покупал.
Итак, начнем с июньского заказа 2020 года:
Будем брать лишь те товары, на которые сейчас указана цена. Вот на картинке мы подписали, слева цена прошлого года, справа цена 2021 года. Считать будем насколько выросли цены, в процентах, округляя до целого значения.
Масло подсолнечное: было 2,28 рубля, сейчас стоит 3,49 рубля, Рост на 53%
Виноград сушеный (изюм): было 5,87 рубля, сейчас стоит 7,49 рубля, Рост на 28%
Идем дальше:
Сырок творожный: было 0,48 рубля, сейчас стоит 0,63 рубля, Рост на 31%
Пельмени: было 6,20 рубля, сейчас стоит 7,95 рубля, Рост на 28%
Колбаски куриные: было 6,78 рубля, сейчас стоит 8,79 рубля, Рост на 30%
Кетчуп Чумак: было 1,64 рубля, сейчас стоит 1,89 рубля, Рост на 15%
Майонез Махеевъ: было 3,29 рубля, сейчас стоит 4,99 рубля, Рост на 52%
В моем июньском заказе больше нет продуктов, у которых указана цена на август 2021 года. Ну что ж смотрим следующий заказ за 15 июня 2020 года:
Сметана: было 1,79 рубля, сейчас стоит 1,89 рубля, Рост на 6%
Хлопья кукрузные: было 1,55 рубля, сейчас стоит 1,59 рубля, Рост на 3%
Квас Лидский: было 2,55 рубля, сейчас стоит 2,59 рубля, Рост на 2%
Конфеты Минский грильяж: было 8,99 рубля, сейчас стоит 10,79 рубля, Рост на 20%
Шоколад Коммунарка: было 3,49 рубля, сейчас стоит 4,59 рубля, Рост на 32%
Крупа перловая: было 1,35 рубля, сейчас стоит 1,35 рубля, Рост на 0%
Крупа ячменная: было 0,99 рубля, сейчас стоит 0,95 рубля, Падение на 4%
Итак, мы видим, что на перловую крупу цена не увеличилась, а на ячменную даже упала. Переходим к следующему заказу от 18 июля.
Стиральный порошок: было 8,79 рубля, сейчас стоит 9,99 рубля, Рост на 14%
Кофе молотый: было 13,75 рубля, сейчас стоит 14,69 рубля, Рост на 7%
Крупа гречневая: было 1,99 рубля, сейчас стоит 2,55 рубля, Рост на 28%
Рис пропареный: было 1,95 рубля, сейчас стоит 1,65 рубля, Падение на 15%
Мука пшеничная: было 1,85 рубля, сейчас стоит 1,79 рубля, Падение на 3%
Фарш куриный: было 5,99 рубля, сейчас стоит 9,29 рубля, Рост на 55%
Сухари Ладушки: было 1,35 рубля, сейчас стоит 1,35 рубля, Рост на 0%
Печенье слодыч: было 1,99 рубля, сейчас стоит 2,75 рубля, Рост на 38%
Яйца куриные: было 1,79 рубля, сейчас стоит 2,25 рубля, Рост на 26%
Ну что ж переходим к августовскому заказу 2020 года. И после этого посчитаем какая инфляция получилась по продуктам лично у нас.
Чай черный: было 3,49 рубля, сейчас стоит 2,58 рубля, Падение на 26%
Конфеты глазированные: было 1,25 рубля, сейчас стоит 1,69 рубля, Рост на 35%
Крупа манная: было 1,45 рубля, сейчас стоит 1,59 рубля, Рост на 10%
Курага: было 6,55 рубля, сейчас стоит 14,69 рубля, Рост на 124%
Майонез: было 1,85 рубля, сейчас стоит 2,85 рубля, Рост на 54%
Фарш куриный: было 6,29 рубля, сейчас стоит 9,29 рубля, Рост на 48%
Сыр Сулугуни: было 11,09 рубля, сейчас стоит 12,59 рубля, Рост на 14%
Персик: было 4,39 рубля, сейчас стоит 5,99 рубля, Рост на 36%
Извините за большое количество информации, просто чем больше данных, тем точнее должен быть результат. Ведь если взять исключительно крупы и черный чай, то можно сказать что цены совсем не выросли, а даже упали.
То же самое получится если взять исключительно курагу, изюм, куриный фарш - тогда мы увидим огромный рост цен.
Нам же нужно узнать на сколько в среднем подорожали продукты питания, чтобы понять на сколько больше денег мы сейчас тратим на это.
Итак, сейчас мы высчитаем среднее арифметическое, для чего сложим все проценты и разделим на их количество. Так мы узнаем какая годовая инфляция получилась лично у нас, в основном по продуктам питания.
Итак, у нас получилось цифра 23,9% Округляем ее до 24%
24%
Вот наша настоящая, личная инфляция за этот год с лета 2020 года по август 2021 года.
Вот настолько больше денег, надо тратить на те же самые продукты, в том же самом магазине.
Кстати вот данные по официальной инфляции с сайта НБ РБ:
Почему цифры так отличаются ? Все зависит от того какие позиции учитывать :-)
Мы уже писали выше, что от того какие позиции учитываются при расчете инфляции, зависит и итоговый результат. Белстат для расчета инфляции берет позиции на свой выбор. Ну а мы взяли реальные покупки, то что покупаем постоянно. То есть именно вот эта инфляция в 24% для нас является актуальной, так как мы покупаем именно эти продукты и в этом же магазине.
Кстати, вы же знаете что такое инфляция ? Это рост цен или снижение покупательной способности денег.
А теперь давайте сравним с вкладами в белорусских рублях. Если бы у нас был вклад в белорусских рублях даже под 21% годовых, все равно по итогу инфляция уже съела эти проценты.
Хотя есть выход - положить вклад под 19% (такие максимальные ставки сейчас предлагают банки) годовых и питаться исключительно крупами, запивая все это черным чаем.