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Нам нужна забастовка!

  • 29.08.2021, 9:57
Нам нужна забастовка!

Акции в таким лозунгом прошли во многих городах Беларуси.

Белорусы в разных частях страны вышли на акции с лозунгом «Нам нужна забастовка!» и другими протестными плакатами.

Телеграм-канал "Страна для жизни" опубликовал обзор протестной активности:

- Пружаны: УХОДИ! От тебя страдает вся страна!

- Жители Сеницы хотят поблагодарить диаспоры за их ежедневный труд! Вы «шатаете» режим и поддерживаете белорусов дома – это дорогого стоит!

- Скоро 1-е сентября "день знаний", "торжественные линейки", "первый урок". Не сложно понять, какими символами и содержанием будет наполнена тема "года народного единства". Хунте не нужно, чтобы мы в это верили. Ей нужно, чтобы мы просто пришли, проявив свою покорность.

- Лида. Женщины Беларуси ненавидят диктатора всей душой!

- Михановичи сегодня!

- Партизаны центра Минска высказывают свое отношение к оборотням в погонах.

- Жители Полигона-Колодищи призывают МВФ не спонсировать пытки и репрессии. Эти деньги пригодятся новой Беларуси. 🕊️

- Борисов. У всех в шкафу есть БЧБ. Победа будет!

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