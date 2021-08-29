Вова против дуболомов 29.08.2021, 10:14

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Как житель Ростова бросил вызов российской власти.

Вскоре после начала пандемии бывший капитан команды КВН Ростова-на-Дону "Евразы-РостГМУ", участник различных комедийных шоу и организатор развлекательных мероприятий Владимир Берадзе пошел работать санитаром в ковидный госпиталь на базе ростовской ЦГБ №1 и создал благотворительный проект, помогающий врачам. Недавно Владимира Берадзе зарегистрировали на выборы в Госдуму от партии "Яблоко".

В интервью "Радио Свобода" кандидат рассказал, на что потратит зарплату депутата Госдумы, как убеждать россиян вакцинироваться и почему России нужны такие политики, как Хосе Мухика и Йон Гнарр.

– В соцсетях вы все время используете краткую форму вашего имени. Как вас лучше называть – Владимиром или Вовой?

– Мне больше нравится Вова, я не чувствую себя важным Владимиром.

– Ваш профессиональный путь никогда не был связан с политикой или юриспруденцией. Почему вы идете в Госдуму?

– Я был очень долго аполитичным, как и многие, жил по принципу – "моя хата с краю – ничего не знаю". Верил в то, что если я живу спокойно, то меня государство не тронет. Иногда мы шутили на КВН о политике, но не более того. Когда я стал заниматься благотворительными проектами, то понял, что многие социальные проблемы не решаются из-за бездействия власти. Я помогал организациям "Старость в радость" и "Я без мамы" и увидел, как тяжело в России приходится людям, которые не защищены здоровьем, деньгами и молодостью. Я начал изучать, что происходит на политической арене, историю оппозиции. Переломным моментом для меня стал пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Тогда я окончательно понял, что у власти слишком много дуболомов, которые если что-то и делают, то лишь для галочки. Последствия такого отношения чиновников к работе часто ужасны. Мне очень не понравилось, как чиновники общались с родственниками пострадавших и погибших в пожаре. После трагедии в "Зимней вишне" я сделал на руке татуировку с цифрами 42 (номер Кемеровского региона), чтобы она мне всегда напоминала, что с дуболомами надо бороться законными методами. Я не то чтобы ищу власти, скорее я хочу показать своим примером более молодым и пышущим энергией людям, что можно идти во власть. В прошлом году я хотел пойти на выборы в Городскую думу самовыдвиженцем, но не успел собрать документы из-за работы в ковидном госпитале. В этом году перед началом избирательной кампании со мной разговаривали три партии. В итоге я выбрал "Яблоко". Потому что эта партии согласилась предоставить мне юридическую поддержку, и моя совесть от взаимодействия с "Яблоком" не страдает.

– Что вы как кандидат в Госдуму можете предложить избирателям?

– Я рассматриваю депутата Госдумы с двух сторон. Первая – он представитель народа, вторая – у депутата есть ресурс. Я с начала пандемии занимаюсь сбором денег и закупкой средств защиты для медиков. Я понял, что депутатский статус даст мне возможности больше помогать людям. В случае моей победы зарплату депутата мы будем тратить на помощь округу, от которого я избираюсь. Проблем у жителей моего округа много. Например, в Таганроге центральную дорогу много лет не могут починить. Какие именно вопросы мы будем решать с помощью этих средств, определят местные жители через голосование. Для этого на часть моей зарплаты мы создадим сайт и офлайн-приемную. Мне достанется из депутатской зарплаты 50 тысяч рублей, но может быть, я и от этой суммы откажусь, потому что депутат и так обеспечен всем по горло. Из своей служебной машины я сделаю социальное такси, как Илья Яшин, когда он был главой Красносельского района Москвы. Раз в месяц избиратели будут оценивать мою работу, и если я получу плохую оценку, то сложу свои полномочия. Это то, что я точно могу обещать своим избирателям и выполнить, если стану депутатом Госдумы.

– Отсутствие высшего образования не помешает вам работать депутатом?

– Для меня депутат Госдумы – это в первую очередь представитель народа. Для того чтобы понимать народ, депутат должен сам быть народом. Почему он не может быть человеком с неполным высшим образованием? У депутата Госдумы есть возможность нанять помощников. Кроме того, многие люди с разными компетенциями согласны на безвозмездной основе быть моими помощниками. Я собираюсь работать в профессиональной команде и прислушиваться к ее рекомендациям.

– Кто из известных политиков вас вдохновляет?

– Михаил Касьянов. Мне нравятся результаты, которых он добился в статусе премьер-министра. И меня вдохновил пример президентства Хосе Альберто Мухика Кордано. Бывший глава Уругвая отдавал почти всю свою зарплату на благотворительные цели. На свои средства Мухика купил для страны медицинский вертолет. Мне кажется очень интересной история мэра Рейкьявика комедианта и панка Йона Гнарра. Он стал главой столицы Исландии по приколу, но сумел сделать много полезного для этого города. Сейчас большинство политиков – это люди, которые ничем не занимаются, кроме этой так называемой политики. И раз в несколько лет перед очередными выборами они имитируют новую деятельность. Я думаю, России нужны другие политики, хотя бы в качестве примера. Поэтому я иду на выборы в Госдуму, чтобы у людей был хотя бы интересный выбор.

– Но вам, возможно, скажут, что в Госдуме комику не место. Что вы им ответите?

– Я во время моих выступлений как минимум не кривлялся, а пытался найти острую мысль. Занятие творчеством развивает мозг, и он находит новые решения старых проблем. Йон Гнарр, я уверен, благодаря нестандартной работе мозга находил более эффективные решения в сфере управления городом. Обратите внимание, власти, пытаясь справиться с пандемией, вводят одни и те же неработающие ограничения, потому что иначе они действовать не умеют. Мне некоторые кандидаты говорят о себе: "Я профессиональный управленец, просидел 10 лет в заксобрании области". Я отвечаю чаще всего: "Если вы всем заксобранием до сих пор не можете построить новую инфекционную больницу, то вы неэффективно работаете".

– Почему вы решили в пандемию начать работать санитаром в ковидном госпитале?

– Моя приемная мама – врач, я с детства был окружен ее друзьями-медиками. Я готовился к поступлению в медвуз, но посмотрел, как мама работает в системе государственного здравоохранения, и решил не получать такое образование. Но навыки оказания медицинской помощи у меня есть, я проходил курсы первой помощи, и я привык с подросткового возраста ухаживать за лежачими больными. Когда началась пандемия, я понял, что нас ждет что-то очень серьезное. Прекрасно зная, что в больницах всегда не хватает среднего и младшего медицинского персонала, я связался со знакомыми врачами и предложил помощь. Я прошел онлайн-обучение, сдал экзамены, получил минимальную квалификацию, устроился в ковидный госпиталь и работал 14 месяцев в реанимации. Одновременно я организовал акцию #помогиврачам61. Я знал, что в больницах часто не хватает защитных масок и средств для ухода за лежачими больными. В пандемию этот вопрос встал особенно остро. Пока дуболомы говорили негодующим медикам, мол, шейте себе средства защиты сами, я собрал средства на маски, памперсы и пеленки.

– Вы отчитывались перед жертвователями, на что тратили деньги?

– Да я регулярно выкладываю отчеты и публикую чеки. Со временем люди перестали их смотреть, видимо, зачетка уже работает на меня. Но я продолжаю выкладывать в карусель чеки, потому что публичные отчеты важны и нужны.

– Но вы уволились из госпиталя не так давно. Почему?

– Я уволился из госпиталя из-за перелома стопы. Сейчас я в отпуске, по итогам выборов я буду решать, чем дальше заниматься. Я решил, что если меня изберут в Госдуму, я буду периодически волонтерить в "красной зоне". А если не изберут, то вернусь на работу в реанимацию.

– Вы сказали, что власть плохо убеждает людей делать вакцину. Что вы бы делали иначе, будь у вас такая возможность?

– Я уже делаю иначе. Я давно просвещаю людей, рассказываю о необходимости вакцинации. Я в инстаграме выложил сюжет, как я делаю ревакцинацию. Я хотел бы, чтобы дуболомы последовали моему примеру, а не рассказывали, что они не хотят клоунничать. Публичным людям важно показывать, как их вакцинируют, чтобы агитировать население своим примером. Людям уже сто раз сказали, что вакцинирование предупреждает тяжелое течение болезни. Но люди не понимают, что такое тяжелое течение коронавируса в реалиях российского здравоохранения.

Сюжеты о коронавирусе часто сопровождает видео из реанимации какой-нибудь хорошей больницы. Я решил показать реальность и снимал короткие ролики во время своей работы, размещал их в инстаграме. Я показывал больных, вынужденных лежать в коридорах из-за переполненных палат, трупы, которые выносят в черных мешках. Сейчас я готовлю онлайн-экскурсию в реанимацию провинциального города.

– Может быть, некоторые читатели назовут такие ваши действия не в полной мере этичными?

– Надо доносить до людей информацию разными способами. На кого-то можно повлиять, показав красивые мультфильмы о вакцинации, которые я размещаю в инстаграме. На других подействует только шок-контент. Мне до сих пор, спустя полтора года после начала пандемии, доказывают, что маски неэффективны! Один кандидат в депутаты убеждал меня, что маски и вакцины не работают. Он говорил, что никогда не делал прививки и не ходил в российские больницы. Иногда мне кажется, что на многих жителей нашей страны, кроме шок-контента, ничего не подействует. Чтобы понять всю опасность отказа от вакцинирования, им надо погрузиться в мой мир. Увидеть, как Вова стоит в противочумном костюме и откачивает человека с 95% поражением легких. Или узнать, как я один заходил в "ковидник" на 30 тяжелых больных, и представить, что это такое. Кстати, ролики из ковидного госпиталя подействовали на аудиторию. Люди стали их репостить и спрашивать меня, как вакцинироваться.

– Почему, как вы думаете, в России вакцинировано сравнительно немного людей?

– По моему мнению, соревновательная риторика, которую власть использует, рассказывая о борьбе с коронавирусом, создает кашу в сознании людей. Борьба с болезнью – это не состязание с другими странами и не способ доказать свое первенство, которого нет. Так что главная причина отказа от вакцины – это недоверие людей к дуболомам. Многие граждане, на мой взгляд, неспособны разделить медицину и политику. Возможно, люди думают, что вакцина сделана лично политиками, сварена на коленке, но это не так. Или люди считают, что раз у нас вся медицина бюджетная, то все медики пляшут под дудку власти, это тоже не соответствует действительности.

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