Ученые разгадали тайну 500-летнего ацтекского манускрипта 29.08.2021, 10:27

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Рукопись была обнаружена в одном из архивов Мексики.

Херардо Суарес из Национального университета Мексики и Вирджиния Гарсия-Акоста из Центра исследований социальной антропологии, изучая Кодексе Теллериано-Ременсис – сборник испанских документов раннеколумбовой эпохи обнаружили в нем атцекскую пиктографическую рукопись. Выполненная специалистами, называемыми tlacuilos, что переводится как «те, кто пишет картины», в доиспанской системе символов и цветов, она освещает 12 землетрясений. Находка подробно описана в журнале Seismological Research Letters (перевод — «Вокруг света. Украина»).

Землетрясение на языке ацтеков называется науатль тлалолин, и записывается двумя знаками: оллин (движение) и тлалли (земля). Оллин — символ, состоящий из четырех ворсов и центрального глаза или круга, а Тлалли включает в себя один или несколько слоев, заполненных точками и разными цветами.

Хотя пиктограммы на 500-летней рукописи дают мало информации о размере, местоположении и повреждениях, нанесенных каждым из землетрясений, они содержат информацию о социальных потрясениях, сопровождавших стихийные бедствия. А исторические отчеты, написанные уже после испанского завоевания, помогли исследователям соотнести упомянутые в рукописи землетрясения к уже известным событиям, происходившим между 1460 и 1542 годами.

Например, исторический отчет францисканского монаха Хуана де Торквемада описывает землетрясение 1496 года, которое потрясло три горы в «провинции Шохитепек, вдоль побережья» и вызвало оползни в районе, населенном народом йопе. Участок находится в пределах сейсмического разрыва Герреро, области относительного сейсмического спокойствия вдоль зоны субдукции на юге Мексики. Исторические описания предполагают, что землетрясение 1496 года могло быть очень большим землетрясением с магнитудой 8,0 или больше в пределах разрыва. С 1845 года в этом районе не было зарегистрировано землетрясений такой магнитуды.

В то же время найденная рукопись содержит неизвестные ранее детали. Так, одна пиктограмма описывает землетрясение, которое произошло в 1507 году, в то же время, что и солнечное затмение, и сообщает, что в течение этого года на юге Мексики ударом молнии был сожжен храм, а 1800 воинов утонули в реке.

Землетрясения в Мексике довольно частое явления. Они воспринимались ацтеками не только как стихийное бедствие, но и как событие, имеющее глубокий смысл и выражающее волю богов.

«Мы надеемся, что в будущем может появиться неизвестный кодекс или документ, который может просветить нас в этом отношении», — заявил Суарес, комментируя открытие.

В 2019 году Национальный институт антропологии и истории Мексики обнаружил ирригационный туннель на окраине Мехико. Находку планировали открыть для посетителей, но падение туризма в связи с пандемией археологов закопать древний туннель с ацтекскими знаками до лучших времен.

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