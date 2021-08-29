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Алексей Венедиктов: Кремль серьезно задумывался о том, что нужно менять Лукашенко, и может вернуть эту тактику

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  • 29.08.2021, 11:03
  • 23,710
Алексей Венедиктов: Кремль серьезно задумывался о том, что нужно менять Лукашенко, и может вернуть эту тактику

У диктатора — шаткое положение.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, насколько шаткое сейчас положение у белорусского правителя и каковы планы на него у Кремля.

В частности, Алексей Венедиктов отметил:

― У него (Лукашенко — ред.) шаткое положение.

Главред «Эха Москвы» также прокомментировал, есть ли в Кремле точные данные о настроениях в белорусском обществе или им все равно, что доверие к России падает из-за ставки на Лукашенко:

― Я не знаю, честно говоря, какие цифры есть в Кремле. Я думаю, что Кремль решает задачу сиюминутную – поддержка Лукашенко и удержание Беларуси в орбите Российской Федерации. Вот и все. Вот они решают сегодня это так. А завтра будет иначе. Я думаю, что два года тому назад Кремль серьезно задумывался о том, что нужно менять Лукашенко, нужно поддерживать какие-то силы там консервативные, неконсервативные, и пытался это сделать. Сейчас это по-другому. Через год будет совсем по-другому. Поэтому там все очень подчинено тактике, а не стратегии, — пояснил Алексей Венедиктов.

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