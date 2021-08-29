Макрон предложил создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН 29.08.2021, 11:07

Франция и Великобритания представят свой проект резолюции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон призовут ООН работать над созданием «зоны безопасности» в столице Афганистана Кабуле для защиты гуманитарных операций, сообщает Journal du Dimanche.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует встретиться с постоянных представителей постоянных членов Совета Безопасности ООН (России, США, Великобритании, Франции, Китая) по ситуации в Афганистане в понедельник, 30 августа.

По словам Макрона, Франция и Великобритания представят в ООН проект резолюции с целью «установить в Кабуле контролируемую ООН зону безопасности, которая позволит продолжаться гуманитарным операциям».

В начале августа движение «Талибан» активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане закончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

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