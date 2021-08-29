Умер легендарный белорусский футболист Юрий Пудышев 8 29.08.2021, 12:20

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Чемпион СССР в составе минского «Динамо» ушел на 68-м году жизни.

На 68-м году жизни умер легендарный футболист Юрий Пудышев. Об этом сообщает официальный сайт БАТЭ.

«На 68-м году жизни перестало биться сердце Юрия Пудышева. Легенда советского и белорусского футбола, чемпион СССР в составе минского «Динамо» в 1982 году, в суверенный период он отдал много сил и умений работе в тренерском штабе ФК БАТЭ. А уж ту душевную атмосферу, которую Юрий Алексеевич создавал в коллективе, не забудет никто и никогда.

В 1997—2003 годах Пудышев ассистировал Юрию Пунтусу в главной команде «желто-синих». Вместе с БАТЭ он становился двукратным чемпионом Беларуси (1999, 2002), трехкратным серебряным (1998, 2000, 2003) и бронзовым (2001) призером. С осени-2011 по 2018 год трудился с дублирующим составом БАТЭ, а с 2019-го работал тренером подрастающего поколения — в юношеской команде из игроков 2005 года рождения.

ФК БАТЭ выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича. Вечная память…», — говорится в сообщении клуба.

Юрий Пудышев футбольную карьеру начал в московском «Динамо» в 1973 году. В 1976 году перешел в минское «Динамо». В 1982 году вместе с минским «Динамо» стала чемпионом СССР.

Работал старшим тренером БАТЭ, МТЗ-РИПО, в брестском «Динамо». Был главным тренером молодежной сборной Беларуси, помощником главного тренера в сборной.

25 октября 2010 года установил рекорд чемпионатов Беларуси, выйдя на поле в возрасте 56 лет в матче БАТЭ — «Динамо» (Брест).

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