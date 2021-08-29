Из правительства в курьеры: история экс-министра из Афганистана, который уехал в Германию 29.08.2021, 14:10

Сайед Садаат рад, что не стал коррумпированным министром, укравшим миллионы долларов.

Вместо министерского портфеля – курьерский терморюкзак, а вместо служебного автомобиля – велосипед. Сайед Садаат год назад переехал из Афганистана в Германию. На родине он возглавлял министерство коммуникаций. Когда ситуация в стране начала стремительно меняться, переехал в Европу, передает currenttime.tv.

Небольшие сбережения быстро закончились, а нужно было на что-то жить, рассказывает Сайед:

"Каждый должен работать. Расходы, аренда, деньги на продукты. Нужно работать. Если однажды ты был министром, это не означает, что работать больше не нужно".

Сайед не знает немецкого языка, немного говорит по-английски. Поэтому найти работу, соответствующую квалификации, за год так и не смог. "Да, я был министром и служил людям, а теперь я доставляю людям еду и продукты – тоже служу людям", – рассуждает он.

Сейчас бывший чиновник по четыре часа в день изучает немецкий. И надеется, что в итоге найдет работу получше. Сайед рассказывает, что на родине у него была возможность обеспечить себе безбедное существование, но он рад, что ей не воспользовался:

"Я мог бы быть одним из тех коррумпированных министров, украсть миллионы долларов, купить здесь недвижимость, отели здесь или в Дубае, как другие. Тогда мне бы не пришлось работать. Но так мне радостно на душе, мне не приходится испытывать чувство вины".

О Сайеде заговорили в медиа после того, как американцы начали выводить войска из Афганистана и ситуация в стране обострилась. Сейчас улететь из страны пытаются десятки тысяч человек, однако удается это далеко не всем. Согласно официальной статистике, только в Германии количество мигрантов из Афганистана возросло за последние месяцы более чем вдвое.

"Афганцы и армия устали от войны. Двадцать лет вместе с международным сообществом они боролись, война была бесконечной. Все устали и не могли больше воевать. Непредвиденным было то, как быстро все рухнет. Но это произошло, значит, афганцы больше не хотят бороться", – говорит Сайед.

После того как история Сайеда Садаата попала в мировые СМИ, ему начали поступать предложения о работе. Бывшим министром заинтересовалась строительная компания из Турции, а компания, в которой он занимался доставкой еды, предложила возглавить их отдел коммуникаций. Но пока Садаат согласился работать в международной логистической компании – и сейчас занимается сортировкой посылок в аэропорту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».