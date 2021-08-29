Медики нашли резервную схему защиты от COVID-19 в организме человека
- 29.08.2021, 14:22
Ее можно «включить» с помощью вакцинации.
Вакцины против коронавируса стимулируют реакцию иммунной памяти на SARS-CoV-2, что позволяет организму блокировать инфекцию даже при снижении уровня антител. Это говорится в исследовании медицинской школы Перельмана в университете Пенсильвании, специалисты которой изучали вакцины Moderna и Pfizer.
Ученые изучили образцы 61 человека, с момента вакцинации которых прошло от одного до шести месяцев. Все они привились препаратами Moderna и Pfizer.
Исследование показало, что вакцина вырабатывала прочную иммунную память на SARS-CoV-2 в виде T- и B-клеток, уровень которых со временем увеличивался.
Глава Института иммунологии Пенсильванского университета Джон Уэрри отметил, что у организма есть собственная естественная поддержка для защиты от COVID-19, даже если уровень антител снижается.
Уэрри пояснил Bloomberg, что при снижении уровня антител и заражении коронавирусом в легкой форме B-клетки памяти «будут как бы обновляться или очень быстро реагировать, чтобы создать новые нейтрализующие антитела».
Ученые выяснили, что В-клетки памяти, произведенные вакцинами Moderna и Pfizer/BioNTech, блокируют штаммы коронавируса, в том числе «дельта», эффективнее, чем клетки, которые образовались после легко перенесенного COVID-19.
Кроме того, через полгода после вакцинации у участников исследований обнаружили высокие уровни Т-клеток, способных находить и убивать инфицированные клетки.
Уэрри пояснил, что клетки памяти не спасают от самой инфекции, но могут предотвратить тяжелое течение болезни. Он добавил, что иммунизация позволяет сократить продолжительность симптомов коронавируса и снизить вероятность передачи инфекции другим людям.
В сентябре администрация США намерена начать повторную вакцинацию от коронавируса. Американцам порекомендуют вкалывать третью дозу вакцины через восемь месяцев после получения второй инъекции.