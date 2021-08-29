В Твери отменили фестиваль с участием фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна 3 29.08.2021, 14:27

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Накануне музыканту в номере гостиницы нанесли «визит».

Владелец агрохолдинга "Афанасий" Максим Ларин заявил о частичной отмене фестиваля "МакЛарин за Родину". На нем должен был выступить фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн.

Ларин написал во "Вконтакте", что репетиция группы Линдеманна не состоялась, потому что полиция блокировала все машины. "Я не знал, что в период предвыборных кампаний нельзя проводить корпоративы на юбилей", - сообщил бизнесмен.

По его словам, площадку на предприятии, где стоит сцена для выступления Тилля Линдеманна, организаторы предлагают закрыть и не проводить там праздник. Бизнесмен сообщил, что есть территория вокруг холдинга, на которой установят шатры и будут детские мероприятия, а также установят вторую сцену для выступления тверских музыкантов.

В ночь на 28 августа сотрудники полиции пришли в номер отеля к Тиллю Линдеманну. Музыканту было вручено предписание о коронавирусных ограничениях, которые распространяются на его концерт в Тверской области. Позднее Ларин сообщил, что в холдинг также пришли полицейские.

В разговоре с Би-би-си Ларин сообщил, что местные власти недовольны названием фестиваля "МакЛарин за Родину", так как оно может ассоциироваться с партией "Родина". Бизнесмен ранее был депутатом от этой партии в законодательном собрании Тверской области. На предстоящих выборах в региональный парламент от "Родины" баллотируется сын предпринимателя Владислав.

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