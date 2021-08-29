Рабочий «Минскводоканала»: Раз начальники такое творят — пусть сами и работают 7 29.08.2021, 14:54

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Настроения в организации — предзабастовочные.

Подписчик телеграм-канала "Реальная Беларусь" рассказал о ситуации с увольнениями неугодных на "Минскводоканал":

— Я, работник "Минскводоканал", хочу разъяснить ситуацию на предприятии. А дело заключается в следующем, ездит начальник производства очистки вод Герасимчик А. В. и лично принуждает людей к увольнению.

А того кто не хочет увольняться, пытаются выжить любой ценой, дошло до того, что заставляют начальников районов писать докладные на неугодных рабочих, а если те отказываются, то к ним применяются такие же меры.

Еще посылают каких то непонятных людей якобы из "охраны труда", чтобы те следили за кем надо, один человек говорил, что к нему за несколько часов приехали аж четыре раза.

Хочу сказать, что на предприятии и так не осталось специалистов, а они выживают последних, очень будет плохо городу, когда пойдут аварии крупного масштаба, их попросту кем будет устранять.

Настроения в оставшихся коллективах очень упало, те кто остались, работать не хотят, не хотят оставаться сверхурочно (за эти копейки) на аварии, в общем все плывет на дно.

Именно наше подразделение лишилось за два месяца половину рабочих, а оставшуюся половину все еще клюют. Многим людям стало плевать на свои рабочие места, говорят, раз такое творят, то пускай сами работают. Есть люди, которые готовы даже завтра уйти, многие подыскивают себе уже другую работу.

Телеграм-канал добавляет:

— А мы в свою хотим напомнить работникам, что можно просто в один момент прекратить работу всем, и тогда пусть начальство ездит и устраняет все эти поломки. Можно ведь не ждать когда уйдут все и работать будет некому, а просто остановить работу. Все в ваших руках!

Данная ситуация очень хорошо показывает, что система не думает что будет завтра, они просто бездумно выполняют приказы разрушая все и вся, система ест сама себя.

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