Истории на миллиард: пять энергетических побед Украины за годы независимости 5 29.08.2021, 15:09

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Украинцам есть чем гордиться.

За 30 лет независимости Украина пережила немало важных событий, вошедших в исторические учебники. Ваучерная приватизация, два Майдана, военное вторжение России и два экономических кризиса – не многие из них. Без "поражений" не обошлось. Но побед на счету современной Украины не меньше – как политических, так и в области экономики.

Зависимость от РФ и укоренившийся не без ее помощи олигархический режим вынуждал разные правительства Украины на решительные шаги: экономические реформы, громкие споры в международных судах и геополитические сделки с партнерами – в первую очередь с США и странами Евросоюза.

Немало побед у Украины и в энергетике. Издание LIGA.net решило напомнить, о каких победах идет речь, и какой эффект они принесли украинцам.

Победа №1 – Стокгольмский арбитраж

Стокгольмский арбитраж – история самой дорогой победы НАК Нафтогаз Украины над российским Газпромом. Арбитражный спор длился около четырех лет – с июня 2014 года по февраль 2018 года. Победа в арбитраже принесла Нафтогазу более $5 млрд дохода, а Украине – возможность не выполнять требования Газпрома на десятки миллиардов долларов.

Предметом спора стали условия контракта, который Россия и Украина заключили в 2009 году в присутствии тогдашних премьеров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. По условиям соглашения, Нафтогаз должен был закупать у россиян не менее 52 млрд кубометров газа в год по принципу "бери или плати". Стоимость газа была привязана к стоимости нефти и до падения мировых цен на нефть сильно превышала стоимость "голубого топлива" на европейском рынке.

Условия оказались кабальными. Во-первых, украинский рынок столько газа не потребляет, а во-вторых, Нафтогаз не мог по условиям соглашения перепродать "лишний" газ Газпрома в Европу. Поэтому из года в год Украина должна была переплачивать за газ независимо от объемов поставок и нужд потребления.

Должна была, но не платила. Так образовался долг, который Газпром захотел взыскать с Нафтогаза со сменой власти в Украине в 2014 году. Сумма претензии колоссальная – около $50 млрд с учетом процентов за просрочку оплаты. В свою очередь НАК в ответ на иск российского монополиста потребовал от Газпрома пересмотра контракта и компенсации $18 млрд за переплату газа с 2011 года.

И хоть суд, в конце концов, стал на сторону украинской компании, Газпром отказывался выполнять решение арбитража вплоть до декабря 2019 года. Тогда в рамках нового контракта на транзит газа Газпром согласился под давлением Украины и Германии выплатить компенсацию в обмен на отказ Нафтогаза от всех претензий к россиянам.

Победа №2 – прощай российский газ

Россия исторически использует поставки газа в политических целях. Поэтому конфликты между Украиной и РФ по газовым вопросам начались еще с распадом СССР. И чем больше украинское правительство разделяло политические взгляды Европы, тем жестче были споры Газпрома с Нафтогазом из-за цен на поставляемый газ в Украину.

За 30 лет независимости между Украиной и Россией произошли десятки мелких и больших политических сделок, затронув вопросы газа. Один из ярких тому примеров - "Харьковское соглашение", подписанное в 2010 году президентами Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым.

Подписанный документ предполагал 30% скидку на газ для украинцев в обмен на разрешение российскому флоту оставаться в украинском Севастополе до 2042 года. Присутствие Черноморского флота в Крыму стало плацдармом для россиян при оккупации полуострова в 2014 году. При этом "дешевый" газ из РФ не только отдалил Украину от Европы, но и укрепил экономическую зависимость от России.

Но нам помог случай. Летом 2014 года в ответ на смену власти в Украине российский Газпром в очередной раз приостановил поставки газа на украинский рынок. В добавок монополист потребовал от Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже около $50 млрд в качестве оплаты долгов предыдущих лет.

Действия РФ стали сигналом для Украины. В ответ на иски Газпрома госкомпания Нафтогаз инициировала ответный арбитраж против российского оппонента и открыла импорт газа из Европы в реверсном режиме. Альтернатива России существенно снизила зависимость украинского рынка от российского газа и впоследствии позволила полностью отказаться от поставок Газпрома.

Напрямую из России Украина не покупает газ с июля 2015 года.

Победа №3 – транзитный контракт

Украина – страна-транзитер газа в Европу. До 2019 года десятилетний транзитный контракт с Газпромом приносил Нафтогазу по $3 млрд ежегодно. Но ценность украинской ГТС не только денежная.

Наличие транзита - гарантия безопасности. Благодаря транзиту украинские импортеры могут покупать в реверсном режиме газ у европейских компаний и обеспечивать внутренний рынок топливом. Также транзит служит "щитом" от политических амбиций Кремля.

Что это значит? Экономическое давление – одна из главных причин, почему Газпром с 2008 года строит в обход Украины газотранспортные системы. По мнению многих экспертов, альтернатива украинской "трубе" позволит РФ не только сократить доходы нашей страны, но и начать полномасштабную агрессию.

Долгое время Газпром отказывался продлевать транзитный контракт с Нафтогазом после 2019 года. Ставка Кремля была очевидной: достроить к новому году в Балтийском море газопровод Северный поток-2 – уже третий газопровод в обход Украины в Европу.

Хотел, да не вышло. Планам Газпрома помешали санкции США, введенные в декабре 2019 года. Решение Конгресса де-факто остановило на полтора года строительство газопровода. Чтобы не потерять европейский рынок, Газпрому тогда пришлось разблокировать переговоры с Нафтогазом и подписать четырехлетний контракт на прокачку от 60 до 40 млрд кубов газа в год.

Таким образом, Украина получила контракт на $7,2 млрд и шанс заблокировать Северный поток-2 у самого финиша – Газпрому на момент введения санкций США оставалось проложить всего 6% "трубы".

Победа №4 - санкции США

Как бы не очевидно казалось на первый взгляд, но санкции США против Северного потока-2 – тоже заслуга Украины.

Подготовка к санкциям началась с 2016 года. Украине удалось заручиться в Конгрессе США двухпартийной поддержкой и приостановить строительство Северного потока-2, подписать новый транзитный контракт с Россией и запретить крупным международным компаниям участвовать в проекте.

Но борьба продолжается. С 2021 года строительством "трубы" занимаются два российских корабля – "Академик Черский" и "Фортуна", которым осталось проложить в Балтийском море всего около 100 км. В РФ обещают достроить Северный поток-2 к сентябрю.

Победа №5 – миллиарды в ПХГ

Украина – страна с большим потенциалом хранения газа. В собственности государства находится 13 подземных хранилищ газа (ПХГ), способных хранить одновременно 32 млрд кубометров "голубого топлива". Это много. Украинские ПХГ – самые большие по величине в Европе и третьи в мире.

Долгое время украинские ПХГ не пользовались высоким спросом. Особенно со стороны иностранных компаний. До 2017 года хранения газа для иностранцев в украинских ПХГ было невыгодным. Во-первых, бюрократия, а во-вторых, – хранить газ на территории Украины им разрешалось не более 31 дня.

Проще говоря, иностранцы не могли закачивать "дешевый" газ летом и продавать зимой, когда цены из-за сезонного спроса гораздо выше. Торговая модель, налаженная в Европе, в Украине просто не работала.

Но тенденция изменилась. Начиная с июня 2017 года, Укртрансгаз вместе с другими "дочками" Нафтогаза инициировал ряд реформ на газовом рынке. Запуск режима "таможенный склад", разрешение хранить газ в ПХГ без растаможки и возможность торговать им прямо в "подземке" сделали свое дело.

В 2020 году клиентский портфель Укртрансгаза насчитывал около 100 иностранных компаний из 26 стран. Нерезиденты закачали в украинские ПХГ 10 млрд с 28 млрд кубометров газа. Иностранцы принесли оператору "подземки" в 2020 году треть от всей прошлогодней выручки.

Что происходит сегодня? Интерес нерезидентов к украинской подземке не исчез. К середине 2021 года в украинских ПХГ продолжает храниться около 3,5 млрд кубов газа иностранных компаний, что в свою очередь дает Укртрансгазу дополнительный доход.

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