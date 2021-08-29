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В какие страны могут белорусы поехать отдохнуть на море этой осенью

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  • 29.08.2021, 17:50
  • 1,256
В какие страны могут белорусы поехать отдохнуть на море этой осенью

Во сколько обойдется путевка?

Отпускной сезон белорусов в этом году оказался во многом смазанным в плане поездок на море. В первую очередь — из-за ограничений по выезду за границу, приостановки полетов многих авиакомпаний в нашу страну, а также коронавирусных ограничений. В итоге этим летом было заметно меньше вариантов, куда поехать на отдых. В этой ситуации заметно выросли цены в целом на туруслуги, а также на авиабилеты. Однако впереди — бархатный сезон, когда ценник, как правило, ниже, чем летом. Zerkalo.io посмотрело, какие варианты есть у белорусов по отдыху за границей этой осенью и в какую цену обойдется поездка на море.

В этом тексте мы рассматриваем варианты отдыха на море по туристическим путевкам с вылетом из Беларуси. При этом есть возможность добраться в некоторые страны самостоятельно — прямыми маршрутами или с пересадкой. Также хватает вариантов, как попасть на море через другие страны. К примеру, через Россию или Турцию. В ту же РФ сейчас можно доехать как поездами и самолетами, так и автобусами или на автомобиле, а затем полететь на море по путевке российской туркомпанию (в те же Венесуэлу на остров Маргарита, Танзанию, Тунис или Сейшельские острова).

В какие страны можно отправиться на отдых на море по турпутевке

Как и летом, этой осенью из Беларуси можно будет вылететь по туристической путевке в Египет, Турцию, ОАЭ, Грузию, Россию (по крайней мере, туркомпании продают туры в эти страны). Некоторые турфирмы по-прежнему предлагают автобусные путевки в украинскую Затоку.

Что касается Турции, то из Минска можно улететь на такие курорты как Аланья, Кушадасы, Кемер, Сиде.

Что касается Египта, то с 18 сентября Belavia начнет совершать чартерные рейсы из Минска в город Марса-Алам. Турфирмы уже предлагают путевки на этот курорт. С 28 августа турфирма «АэроБелСервис» отменила полеты из Гомеля в Хургаду, но остались вылеты из Минска.

На эту осень турфирмы снова начали предлагать туры в Иорданию. Что касается ОАЭ, то в сентябре Belavia начнет летать также в Рас-эль-Хайму, турфирмы уже продают туры на этот курорт. Ранее предлагали туры в Дубай.

В какую цену обойдется отдых

Разбежка в ценах на туры солидная. Тут, как говорится, все зависит от толщины вашего кошелька и готовности потратиться на отдых.

Мы посмотрели на агрегаторе туров holiday.by, в какую цены обойдутся 10-дневные туры с вылетом из Минска в сентябре в разные страны. К примеру, отдых в трехзвездочном отеле в Хургаде, который находится в 200 метрах от моря, предлагают от 630 рублей на человека. Путевка в формате «все включено». На этот же курорте есть предложение за 9480 рублей (отель 5*, все включено).

В Затоке можно отдохнуть за 340 рублей за 10 ночей. Однако это вариант проживания в гостинице без звезд, он находится на второй береговой линии, питание не предусмотрено. За 604 рубля на этом же курорте предлагают проживание на базе отдыха, которая находится в 50 метрах от моря. В стоимость включен завтрак. Но отдых в Затоке предполагает автобусные поездки.

10-дневный отдых в Кемере в отеле 3 начинается от 620 рублей (до моря 700 метров, предусмотрен только завтрак). На этом же курорте есть вариант проживания в 5-звездочном отеле за 25,7 тысячи рублей за 10 ночей (отель 5, находится в 200 метрах от моря).

Ценник на путевку в Дубай — от 920 рублей (отель 4*, без питания). Есть предложение и за почти 17 тысяч рублей (5 звезд, 200 метров до моря, включен завтрак)

Путевку в Батуми на 10 ночей можно найти за 1130 рублей (отель 3, вторая береговая линия, включен завтрак), а можно и за 4180 рублей (отель 5, 50 метров до моря, предусмотрен завтрак).

На иорданский курорт Акаба на октябрь предлагают путевку за 1130 рублей (отель 3*, вторая береговая линия, включен завтрак).

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