Что происходит с коронавирусом в России 29.08.2021, 18:00

Смертность выросла на 16 процентов.

На этой неделе суточная смертность от COVID-19 в России снова была рекордной в четверг, 26 августа – умерли 820 человек. Коронавирус уже второй год продолжает быть причиной роста смертности в стране. За первые шесть месяцев этого года умерло на 16,2 процента больше людей, чем в минувшем году, а в прошлом году, по сравнению с 2019-м, смертность была выше на 19,7 процента. Данные за первое полугодие сравнивают при этом с годом минувшим, когда показатели смертности тоже были выше, а это значит, что в реальном выражении речь идет о крайне высоких цифрах, пишет svoboda.org.

Это подтверждает и статистика в регионах. В некоторых рост смертности с начала этого года превысил 40 процентов: в Ингушетии этот показатель достиг 44,1 процента, в Москве речь идет о 34,9 процента. По данным Росстата, общее количество умерших россиян с января по июнь этого года составило 1,1 миллиона человек, что более чем на 180 тысяч превышает показатель двухлетней давности.

Объяснение этому чиновники дают абсолютно однозначное. Вице-премьер России Татьяна Голикова связывает происходящее с ростом заболеваемости COVID-19. Тем не менее очевидно, что меры, связанные с ограничением распространения эпидемии, недостаточны. В последние дни рост заболеваемости снова наблюдается по всей России, ежедневно заражается свыше 19 тысяч человек. Особенно много больных было на уходящей неделе в Петербурге, где 25 августа за сутки регистрировали 1385 заразившихся – при этом днем ранее этот показатель был всего 600 заболевших за день. Таким образом, по росту заболеваемости Петербург приблизился к Москве, где в тот же день коронавирусом заболели 1402 человека при значительно количественно большем населении в столице по сравнению с Петербургом. А в июле в России с диагностированной коронавирусной инфекцией умерли более 50 тысяч человек, как сообщает Росстат. Это самый высокий показатель за месяц с января, когда умерли более 37 тысяч человек.

Фото: Reuters

С начала пандемии от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, в России умерли более 180 тысяч человек. Этот показатель сказался на рекордной убыли населения страны по итогам прошлого года.

Численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, по предварительной оценке Росстата, составила 146,24 млн человек, что на 510 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 года (146,75 млн человек).

Более масштабное сокращение населения в России было в 2005 году – тогда население страны уменьшилось на 564,5 тыс. человек. Из-за пандемии сокращение населения было самым высоким за последние 15 лет.

Эти цифры – официальная статика, которую ставят под сомнение специалисты и журналисты-расследователи: они говорят в этой связи об избыточной смертности от коронавируса, которой можно было бы избежать, если бы вводились более строгие меры для ограничения распространения инфекции. Россия не ввела локдаун осенью 2020 года и зимой 2021-го. Это помогло российской экономике не упасть столь сильно, как это произошло в еврозоне, где из-за строгих ограничительных мер ВВП сократился на 6,6 процента. В России падение было меньшим, но смертность – выше.

Темпы вакцинации

В России к концу августа привито чуть более 29 процентов жителей одной дозой вакцины, две дозы вакцины получили всего 24 процента населения. Это почти в два раза меньше, чем в странах Евросоюза, где две дозы вакцины уже есть у свыше 67 процентов населения, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Мэрия Москвы пообещала компенсацию тем организациям, которые к 15 августа привили от коронавируса 60 процентов персонала. На это выделен один миллиард рублей, но пока что на ускорении темпов вакцинации это особо не сказывается. Трудовых мигрантов за счет государства прививают лишь в отдельных случаях, в отличие от стран ЕС, где бесплатную прививку могут получить в том числе и не застрахованные иностранцы. В среднем трудовые мигранты в России платят за один укол 1300 рублей. В Москве вакцинировать иностранных граждан начали раньше других регионов, но без полиса ОМС приходится за прививку платить. Такая же ситуация и в Петербурге. В других регионах вакцинация трудовых мигрантов началась не везде. Полис ОМС есть не у всех – его приходится оформлять по закону каждый год и далеко не все это делают.

Фото: ТАСС

Специалисты рекомендуют получить обе дозы вакцины до конца лета, пока не начался новый всплеск заболеваемости. В пик эпидемии, а коронавирус, как и грипп, сезонное заболевание, прививка может и не спасти от заражения, так как на выработку иммунитета требуется определенное время. Полная вакцинация, как считают в ВОЗ, может защитить и от новой мутации "дельта", которая сейчас постепенно начинает преобладать у новых заражений COVID-19. Эта защита меньше (66 процентов), чем в случае других мутаций (свыше 90 процентов), но тем не менее она есть. Смертность среди привитых значительно ниже, чем у тех, кто прививку не получил.

Экономические последствия

Коронавирус нанес большой удар по экономике. Если в минувшем году от 35 распространенных заболеваний, включая, например, и ОРВИ, экономический ущерб составил 996 миллиардов рублей, как подсчитали в Роспотребнадзоре, то на COVID-19 было потрачено только в Москве 600 миллиардов рублей, как заявил мэр Сергей Собянин. В эту сумму включены не только затраты на меры по борьбе с распространением инфекции, но и падение налоговых поступлений в бюджет Москвы. К этой сумме можно добавить и прямые бюджетные расходы в почти триллион рублей, потраченные на борьбу с вирусом. Такие данные приводит Роспотребнадзор, однако в него не включены косвенные потери: преждевременная смертность, снижение экономической активности из-за локдаунов или потери бизнеса из-за вводимых в прошлом временных ограничений. Последнее привело, согласно официальным подсчетам, к падению ВВП на более чем 3 процента.

Несмотря на высокие бюджетные затраты, медики в регионах продолжают жаловаться на недостаток средств, выделяемых на лечение больных. Например, врач из Свердловской области Алексей Паршуков на днях обратился за помощью к меценатам после того, как был вынужден сам покупать дорогостоящие лекарства для своих пациентов. Поддержку ему выразили сотни его коллег по всей России. Они отмечают, что, несмотря на пандемию, в регионах – катастрофическая нехватка медицинского персонала, как врачей, так и медсестер, что сильнее сказывается на возможностях больниц оказывать своевременную помощь, в том числе и больным коронавирусом.

Рост заболеваемости коронавирусом в России сказался на решении сборной Швеции по хоккею с мячом отказаться от участия в чемпионате мира, который должен пройти в Иркутске в октябре. Федерация объяснила это "уважением к здоровью своих игроков".

Фото: ТАСС

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».