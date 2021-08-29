У побережья Италии спасли рекордное количество мигрантов – 539 человек в одной лодке 4 29.08.2021, 18:56

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Фотофакт.

Итальянская береговая охрана спасла 539 мигрантов из рыбацкой лодки, дрейфовавшей у берегов острова Лампедуза в Средиземном море.

Об этом сообщает ВВС.

Среди спасенных на борту были женщины и дети. Сообщается, что некоторые мигранты, путешествовавшие Средиземным морем из Ливии, имели признаки насилия.

Врач гуманитарной группы MSF ("Врачи без границ") Алида Серрахиери заявила, что на некоторых мигрантов, похоже, было совершено физическое нападение в Ливии во время ожидания лодки.

Два судна береговой охраны и таможенный катер итальянской полиции по финансовым преступлениям помогали транспортировать мигрантов на Лампедузуы.

Мэр острова Тото Мартелло описал спасение как "одну из самых больших высадок за последнее время".

Лампедуза - один из главных портов прибытия людей, которые хотят попасть в Европу. В мае более 1000 мигрантов за несколько часов высадились на итальянском острове.

На острове есть лагерь мигрантов, который изначально рассчитан на содержание менее 300 человек. Сейчас это число более чем в пять раз превышает эту цифру, причем многие содержатся под открытым небом.

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