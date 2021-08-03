Андрей Санников — о ситуации с Тимановской: Режим в панике 9 3.08.2021, 7:59

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Андрей Санников

Поступок белорусской легкоатлетки достоин уважения.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную польскую визу. Ранее сообщалось, что ее муж Арсений Зданевич вместе с ребенком выехал на территорию Украины.

История участницы белорусской олимпийской сборной в Токио с вечера воскресенья попала в топ всех мировых новостей. Дело в том, что тренеры белорусской сборной поставили бегунью на 200-метровую дистанцию перед необходимостью участвовать в эстафете 4х400 метров, к чему Тимановская была не готова. А срочная замена понадобилась тренерскому штабу белорусской команды после того, как две участницы эстафеты не смогли отправиться на Олимпиаду из-за того, что чиновники национального олимпийского комитета не отправили вовремя их на допинг-пробы.

Тимановская выразила в соцсетях возмущение, потому что с ней никто заранее не поговорил и не объяснил ситуацию. В аэропорту Токио Кристина Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет с просьбой оказать ей помощь, и вскоре несколько стран Евросоюза заявили о готовности предоставить ей политическое убежище.

"Я считаю, что ее поступок достоин уважения"

Координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников называет все случившееся с Кристиной Тимановской в Токио логичным продолжением политики лукашенковского режима.

В комментарии для Русской службы "Голоса Америки" он заметил: "Все это было ожидаемо и предсказуемо. Сейчас режим в панике, он пытается сохранить себя, и поэтому все тупые чиновники, которые давно уже являются опорой этого режима, действуют как могут.

Никакой ошибки не было, это – их профессиональные качества во всей красе, потому что "кодекс чести" этих чиновников гласит, что нужно служить "хозяину", а не спорту, не культуре, не промышленности и не науке".

Неудачи белорусских олимпийцев в Токио Санников объясняет тем, что спорт в стране фактически разрушен как раз стараниями Лукашенко. "И игровые виды, спорта, которые мало-мальски требуют приложения мозгов, находятся в катастрофическом состоянии. Считается, что клубы легче просто ликвидировать, чем что-то с ними сделать. И вся система строится на этом. Ведь чего-то добиваются те, кто занимается индивидуальными видами спорта, поскольку это не требует больших вложений", – считает координатор "Европейской Беларуси".

Решение Кристины Тимановской не возвращаться в нынешних условиях в Беларусь собеседник "Голоса Америки" оценивает положительно. "Это говорит о том, что она – не уничтоженная личность, не раб. Я посмотрел, что она в своем Instagram в августе прошлого года от имени легкоатлетов Беларуси выставляла текст против насилия, которое творили власти.

И я считаю, что ее поступок достоин уважения, потому что она сохранила свою личность, а это самое главное. Сейчас ей будет нелегко, у нее начинается новая жизнь, но если посмотреть, как хорошо отреагировали в мире на ее поступок, и как много людей и в официальных структурах, и в неофициальных хотели ей помочь и помогают – то это очень здорово", – подчеркивает Андрей Санников.

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